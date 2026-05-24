  4. Реал Мадрид – Атлетик – 4:2. Как забил Мбаппе? Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
23.05.2026 22:00 – FT 4 : 2
Атлетик Бильбао
Испания
24 мая 2026, 03:16 | Обновлено 24 мая 2026, 03:17
Реал Мадрид – Атлетик – 4:2. Как забил Мбаппе? Видео голов и обзор

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 23 мая 2026 года, состоялся матч 38-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» из Бильбао.

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Голом в этой встрече отличился звездный французский нападающий Килиан Мбаппе.

Ла Лига 2025/26. 38-й тур, 23 мая
Реал Мадрид – Атлетик – 4:2
Голы: Гарсия, 12, Беллингем, 41, Мбаппе, 51, Диас, 90 – Гурусета, 45+1, Исета, 90+1

Видеообзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Урко Исета (Атлетик Бильбао), асcист Иньяки Уильямс.
89’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Реал Мадрид), асcист Тьяго Питарч.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид), асcист Альваро Фернандес.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурусета (Атлетик Бильбао), асcист Иньяки Уильямс.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид), асcист Тьяго Питарч.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Гарсия (Реал Мадрид), асcист Даниэль Карвахаль.
