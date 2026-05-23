Прощание Карвахаля, шедевр Беллингема. Реал обыграл Атлетик

В субботу, 23 мая 2026 года, состоялся матч 38-го тура испанской Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» из Бильбао.

Команды встретились на арене «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Этот матч стал последним для правого защитника Дани Карвахаля в футболке королевского клуба.

Особенно красивым в этой встрече получился второй гол «сливочных», забитый Джудом Беллингхэмом красивым ударом с лету.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.

Ла Лига 2025/26. 38-й тур, 23 мая

Реал Мадрид – Атлетик – 4:2

Голы: Гарсия, 12, Беллингем, 41, Мбаппе, 51, Диас, 90 – Гурусета, 45+1, Исета, 90+1

Getty Images/Global Images Ukraine

