Прощание Карвахаля, шедевр Беллингема. Реал обыграл Атлетик
Матч завершился со счетом 4:2
В субботу, 23 мая 2026 года, состоялся матч 38-го тура испанской Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» из Бильбао.
Команды встретились на арене «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.
Этот матч стал последним для правого защитника Дани Карвахаля в футболке королевского клуба.
Особенно красивым в этой встрече получился второй гол «сливочных», забитый Джудом Беллингхэмом красивым ударом с лету.
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.
Ла Лига 2025/26. 38-й тур, 23 мая
Реал Мадрид – Атлетик – 4:2
Голы: Гарсия, 12, Беллингем, 41, Мбаппе, 51, Диас, 90 – Гурусета, 45+1, Исета, 90+1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|38
|31
|1
|6
|95 - 36
|23.05.26 Валенсия 3:1 Барселона17.05.26 Барселона 3:1 Бетис13.05.26 Алавес 1:0 Барселона10.05.26 Барселона 2:0 Реал Мадрид02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона
|94
|2
|Реал Мадрид
|38
|27
|5
|6
|77 - 35
|23.05.26 Реал Мадрид 4:2 Атлетик Бильбао17.05.26 Севилья 0:1 Реал Мадрид14.05.26 Реал Мадрид 2:0 Реал Овьедо10.05.26 Барселона 2:0 Реал Мадрид03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид
|86
|3
|Вильярреал
|37
|21
|6
|10
|67 - 45
|24.05.26 22:00 Вильярреал - Атлетико Мадрид17.05.26 Райо Вальекано 2:0 Вильярреал13.05.26 Вильярреал 2:3 Севилья10.05.26 Мальорка 1:1 Вильярреал02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта
|69
|4
|Атлетико Мадрид
|37
|21
|6
|10
|61 - 39
|24.05.26 22:00 Вильярреал - Атлетико Мадрид17.05.26 Атлетико Мадрид 1:0 Жирона12.05.26 Осасуна 1:2 Атлетико Мадрид09.05.26 Атлетико Мадрид 0:1 Сельта02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао
|69
|5
|Бетис
|38
|15
|15
|8
|59 - 48
|23.05.26 Бетис 2:1 Леванте17.05.26 Барселона 3:1 Бетис12.05.26 Бетис 2:1 Эльче09.05.26 Реал Сосьедад 2:2 Бетис03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо
|60
|6
|Сельта
|38
|14
|12
|12
|53 - 48
|23.05.26 Сельта 1:0 Севилья17.05.26 Атлетик Бильбао 1:1 Сельта12.05.26 Сельта 2:3 Леванте09.05.26 Атлетико Мадрид 0:1 Сельта03.05.26 Сельта 3:1 Эльче
|54
|7
|Хетафе
|38
|15
|6
|17
|32 - 38
|23.05.26 Хетафе 1:0 Осасуна17.05.26 Эльче 1:0 Хетафе13.05.26 Хетафе 3:1 Мальорка10.05.26 Реал Овьедо 0:0 Хетафе03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано
|51
|8
|Райо Вальекано
|38
|12
|14
|12
|41 - 44
|23.05.26 Алавес 1:2 Райо Вальекано17.05.26 Райо Вальекано 2:0 Вильярреал14.05.26 Валенсия 1:1 Райо Вальекано11.05.26 Райо Вальекано 1:1 Жирона03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано
|50
|9
|Валенсия
|38
|13
|10
|15
|46 - 55
|23.05.26 Валенсия 3:1 Барселона17.05.26 Реал Сосьедад 3:4 Валенсия14.05.26 Валенсия 1:1 Райо Вальекано10.05.26 Атлетик Бильбао 0:1 Валенсия02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид
|49
|10
|Реал Сосьедад
|38
|11
|13
|14
|59 - 61
|23.05.26 Эспаньол 1:1 Реал Сосьедад17.05.26 Реал Сосьедад 3:4 Валенсия14.05.26 Жирона 1:1 Реал Сосьедад09.05.26 Реал Сосьедад 2:2 Бетис04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад
|46
|11
|Эспаньол
|38
|12
|10
|16
|43 - 55
|23.05.26 Эспаньол 1:1 Реал Сосьедад17.05.26 Осасуна 1:2 Эспаньол13.05.26 Эспаньол 2:0 Атлетик Бильбао09.05.26 Севилья 2:1 Эспаньол03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид
|46
|12
|Атлетик Бильбао
|38
|13
|6
|19
|43 - 58
|23.05.26 Реал Мадрид 4:2 Атлетик Бильбао17.05.26 Атлетик Бильбао 1:1 Сельта13.05.26 Эспаньол 2:0 Атлетик Бильбао10.05.26 Атлетик Бильбао 0:1 Валенсия02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао
|45
|13
|Севилья
|38
|12
|7
|19
|46 - 60
|23.05.26 Сельта 1:0 Севилья17.05.26 Севилья 0:1 Реал Мадрид13.05.26 Вильярреал 2:3 Севилья09.05.26 Севилья 2:1 Эспаньол04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад
|43
|14
|Алавес
|38
|11
|10
|17
|44 - 56
|23.05.26 Алавес 1:2 Райо Вальекано17.05.26 Реал Овьедо 0:1 Алавес13.05.26 Алавес 1:0 Барселона09.05.26 Эльче 1:1 Алавес02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао
|43
|15
|Эльче
|38
|10
|13
|15
|49 - 57
|23.05.26 Жирона 1:1 Эльче17.05.26 Эльче 1:0 Хетафе12.05.26 Бетис 2:1 Эльче09.05.26 Эльче 1:1 Алавес03.05.26 Сельта 3:1 Эльче
|43
|16
|Леванте
|38
|11
|9
|18
|47 - 61
|23.05.26 Бетис 2:1 Леванте17.05.26 Леванте 2:0 Мальорка12.05.26 Сельта 2:3 Леванте08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте
|42
|17
|Осасуна
|38
|11
|9
|18
|44 - 50
|23.05.26 Хетафе 1:0 Осасуна17.05.26 Осасуна 1:2 Эспаньол12.05.26 Осасуна 1:2 Атлетико Мадрид08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона
|42
|18
|Мальорка
|38
|11
|9
|18
|47 - 57
|23.05.26 Мальорка 3:0 Реал Овьедо17.05.26 Леванте 2:0 Мальорка13.05.26 Хетафе 3:1 Мальорка10.05.26 Мальорка 1:1 Вильярреал01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка
|42
|19
|Жирона
|38
|9
|14
|15
|39 - 55
|23.05.26 Жирона 1:1 Эльче17.05.26 Атлетико Мадрид 1:0 Жирона14.05.26 Жирона 1:1 Реал Сосьедад11.05.26 Райо Вальекано 1:1 Жирона01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка
|41
|20
|Реал Овьедо
|38
|6
|11
|21
|26 - 60
|23.05.26 Мальорка 3:0 Реал Овьедо17.05.26 Реал Овьедо 0:1 Алавес14.05.26 Реал Мадрид 2:0 Реал Овьедо10.05.26 Реал Овьедо 0:0 Хетафе03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо
|29
