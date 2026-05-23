Нидерланды23 мая 2026, 21:54 |
366
0
В Нидерландах возобновили матч 3 недели спустя, чтобы сыграть 42 секунды
Из-за ошибки судьи футболисты снова собрались на минуту
23 мая 2026, 21:54 |
366
0
В матче пятого по силе дивизиона Нидерландов ATC’65 – ВВФ женщина-судья не удалила игрока гостей за две желтые карточки. Это случилось на 90-й минуте при счете 3:3.
В итоге хозяева поля, пытающиеся выиграть лигу, опротестовали судейское решение. Футбольные власти Нидерландов приняли решение переиграть последние 42 секунды противостояния.
Матч возобновился три недели спустя штрафным ударом, который хозяева поля запороли. В итоге счет не изменился.
Читайте также:ФОТО. Так выглядит 16-летний герой матча Кубка наций Африки
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 мая 2026, 19:37 11
Денис Попов остается верен «бело-синим»
Бокс | 23 мая 2026, 07:50 4
В далеком 2012 году Сергей Лащенко разбил будущего короля кикбоксинга
Футбол | 22.05.2026, 23:46
Футбол | 23.05.2026, 22:01
Бокс | 23.05.2026, 18:56
Комментарии 0
Популярные новости
23.05.2026, 10:15 15
22.05.2026, 08:48 27
23.05.2026, 00:05
22.05.2026, 13:16 3
22.05.2026, 05:05
22.05.2026, 10:17 30
22.05.2026, 18:51 3
22.05.2026, 14:22 20