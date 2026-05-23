В Нидерландах возобновили матч 3 недели спустя, чтобы сыграть 42 секунды

В матче пятого по силе дивизиона Нидерландов ATC’65 – ВВФ женщина-судья не удалила игрока гостей за две желтые карточки. Это случилось на 90-й минуте при счете 3:3.

В итоге хозяева поля, пытающиеся выиграть лигу, опротестовали судейское решение. Футбольные власти Нидерландов приняли решение переиграть последние 42 секунды противостояния.

Матч возобновился три недели спустя штрафным ударом, который хозяева поля запороли. В итоге счет не изменился.