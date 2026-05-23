3/3. Халл Сити снова победил в финале плей-офф Чемпионшипа со счетом 1:0

Вспомним команды, которые чаще всего выигрывали решающие матчи плей-офф за право играть в АПЛ

Халл Сити, ставший последним участником АПЛ сезона 2026/27, продолжил свою победную серию в финалах плей-офф Чемпионшипа на «Уэмбли».

В своих трех решающих матчах в истории турнира «тигры» одержали три победы и все с одинаковым счетом 1:0.

Халл Сити в финалах плей-офф Чемпионшипа на «Уэмбли»

  • 2008: Халл Сити – Бристоль Сити – 1:0
  • 2016: Халл Сити – Шеффилд Уэнсдей – 1:0
  • 2026: Халл Сити – Мидлсбро – 1:0

Больше Халл Сити выигрывал решающие матчи за право играть в АПЛ только Кристал Пэлас (4).

Команды, которые чаще всего побеждали в финалах плей-офф за выход в АПЛ

  • 4 – Кристал Пэлас
  • 3 – Халл Сити
  • 2 – Суиндон Таун
  • 2 – Лестер Сити
  • 2 – Чарльтон Атлетик
  • 2 – Болтон Вондерерс
  • 2 – Уотфорд
  • 2 – Вест Хэм Юнайтед
  • 2 – Фулхэм
Сергей Турчак
