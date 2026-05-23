3/3. Халл Сити снова победил в финале плей-офф Чемпионшипа со счетом 1:0
Вспомним команды, которые чаще всего выигрывали решающие матчи плей-офф за право играть в АПЛ
Халл Сити, ставший последним участником АПЛ сезона 2026/27, продолжил свою победную серию в финалах плей-офф Чемпионшипа на «Уэмбли».
В своих трех решающих матчах в истории турнира «тигры» одержали три победы и все с одинаковым счетом 1:0.
Халл Сити в финалах плей-офф Чемпионшипа на «Уэмбли»
- 2008: Халл Сити – Бристоль Сити – 1:0
- 2016: Халл Сити – Шеффилд Уэнсдей – 1:0
- 2026: Халл Сити – Мидлсбро – 1:0
Больше Халл Сити выигрывал решающие матчи за право играть в АПЛ только Кристал Пэлас (4).
Команды, которые чаще всего побеждали в финалах плей-офф за выход в АПЛ
- 4 – Кристал Пэлас
- 3 – Халл Сити
- 2 – Суиндон Таун
- 2 – Лестер Сити
- 2 – Чарльтон Атлетик
- 2 – Болтон Вондерерс
- 2 – Уотфорд
- 2 – Вест Хэм Юнайтед
- 2 – Фулхэм
Hull City have won all three of their Championship play-off finals:— Squawka (@Squawka) May 23, 2026
One-nil Wembley specialists. 😅 https://t.co/xnbLg9HZG3
