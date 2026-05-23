Юрий ВЕРНИДУБ: «Если будут предложения, можно рассмотреть»
Юрий Вернидуб высказался о будущем
Главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб прокомментировал победу в матче Премьер-лиги Азербайджана по футболу над «Кяпазом» (1:0).
– За то время, что вы здесь работаете, вы заработали уважение. Болельщики хотят, чтобы с вами было подписано длительное соглашение. Вы сами считаете себя готовым к такому проекту?
– У меня еще как минимум год. За это время я сделаю все. Тренерская работа сложная. Сегодня ты на коне, а завтра можешь с него упасть. Если такое предложение будет, то, конечно же, я подумаю. Я очень люблю как Азербайджан, так и здешних людей. Я рад быть здесь.
– За исключением Украины вы нигде не работали длительный период времени. В чем причина этого?
– В Украине я работал долгое время. Я прошел все этапы. Я работал как в академии, во второй команде, так и в основной. После того, как я проработал в беларуси, я вернулся в Украину, где вместе с «Кривбассом» завоевал бронзу. Если будут предложения, можно рассмотреть. Скажу, что я пришел в такой большой клуб, как «Нефтчи». Здесь отличные условия. Остается только работать.
Юрий Вернидуб тренирует «Нефтчи» полгода. Клуб из Баку провалил первую часть сезона, но в итоге вышел в еврокубки.
