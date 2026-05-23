Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо принял решение по поводу Лунина. У тренера есть план на украинца
Испания
23 мая 2026, 19:41 | Обновлено 23 мая 2026, 19:49
474
0

Моуриньо принял решение по поводу Лунина. У тренера есть план на украинца

Португалец хочет летом продать Андрея

23 мая 2026, 19:41 | Обновлено 23 мая 2026, 19:49
474
0
Моуриньо принял решение по поводу Лунина. У тренера есть план на украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Португальский тренер Жозе Моуриньо составил список игроков, которых «Реал» должен продать летом. В списке есть и украинский вратарь Андрей Лунин.

Источник сообщает, что новый тренер «сливочных» планирует существенную чистку состава первой команды мадридцев. Помимо Лунина, «Реал» должны покинуть защитники Фран Гарсия и Ферланд Менди, полузащитник Дани Себальос и нападающий Гонсало Гарсия. Как ни странно, но в «черном списке» есть и лидеры команды – Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга.

Лунин перешел в «Реал» в 2018 году, однако за все это время даже не приблизился к тому, чтобы стать первым номером мадридской команды. СМИ сообщают, что Моуриньо делает большую ставку на бельгийского вратаря Тибо Куртуа, который должен стать не только основным голкипером, но и главным лидером команды.

По теме:
Хамес Родригес: «Анчелотти сказал: «Манчестер Юнайтед мертв, едь ко мне»
Андрей ЛУНИН: «Спасибо тебе за все. Ты – звезда на поле и за его пределами»
ОФИЦИАЛЬНО. 15 лет вместе. Клуб Ла Лиги объявил об уходе ветерана команды
Андрей Лунин Жозе Моуриньо Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Плыгун Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Забарный не пожал руку Сафонову на тренировке
Футбол | 23 мая 2026, 18:29 0
ВИДЕО. Забарный не пожал руку Сафонову на тренировке
ВИДЕО. Забарный не пожал руку Сафонову на тренировке

Украинец проигнорировал представителя страны-404

Калинина досрочно завершила финальный матч турнира WTA 250 в Рабате
Теннис | 23 мая 2026, 16:07 33
Калинина досрочно завершила финальный матч турнира WTA 250 в Рабате
Калинина досрочно завершила финальный матч турнира WTA 250 в Рабате

Ангелина не сумела доиграть поединок за трофей против Петры Марчинко

Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Футбол | 23.05.2026, 10:15
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Бокс | 23.05.2026, 14:53
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Футбол | 23.05.2026, 07:55
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
22.05.2026, 23:46 23
Футбол
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
22.05.2026, 10:17 30
Футбол
ЧМ по хоккею. Безупречная сборная Швейцарии, четвертая победа Словакии
ЧМ по хоккею. Безупречная сборная Швейцарии, четвертая победа Словакии
22.05.2026, 05:05
Хоккей
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
21.05.2026, 22:54 21
Футбол
Объявлен вес Усика и Верховена перед мегафайтом в Гизе
Объявлен вес Усика и Верховена перед мегафайтом в Гизе
22.05.2026, 21:03
Бокс
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
22.05.2026, 13:16 3
Бокс
В Динамо вернется известный украинский футболист
В Динамо вернется известный украинский футболист
22.05.2026, 07:02 10
Футбол
ЧМ по хоккею. Матч с участием Канады, первая победа Германии и хет-трик
ЧМ по хоккею. Матч с участием Канады, первая победа Германии и хет-трик
22.05.2026, 21:59 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем