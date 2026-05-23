Моуриньо принял решение по поводу Лунина. У тренера есть план на украинца

Португальский тренер Жозе Моуриньо составил список игроков, которых «Реал» должен продать летом. В списке есть и украинский вратарь Андрей Лунин.

Источник сообщает, что новый тренер «сливочных» планирует существенную чистку состава первой команды мадридцев. Помимо Лунина, «Реал» должны покинуть защитники Фран Гарсия и Ферланд Менди, полузащитник Дани Себальос и нападающий Гонсало Гарсия. Как ни странно, но в «черном списке» есть и лидеры команды – Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга.

Лунин перешел в «Реал» в 2018 году, однако за все это время даже не приблизился к тому, чтобы стать первым номером мадридской команды. СМИ сообщают, что Моуриньо делает большую ставку на бельгийского вратаря Тибо Куртуа, который должен стать не только основным голкипером, но и главным лидером команды.