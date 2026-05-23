Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ЛУНИН: «Спасибо тебе за все. Ты – звезда на поле и за его пределами»
Испания
23 мая 2026, 19:03 | Обновлено 23 мая 2026, 19:23
802
1

Андрей ЛУНИН: «Спасибо тебе за все. Ты – звезда на поле и за его пределами»

Украинец обратился к Давиду Алабе

23 мая 2026, 19:03 | Обновлено 23 мая 2026, 19:23
802
1 Comments
Андрей ЛУНИН: «Спасибо тебе за все. Ты – звезда на поле и за его пределами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Давид Алаба

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин попрощался с австрийским защитником Давидом Алабой, который летом покинет испанский гранд:

«Спасибо тебе за все. Ты звезда на поле и за его пределами. Удачи тебе в будущем!» – написал 27-летний голкипер.

В текущем сезоне на счету Давида Алабы 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, без результативных действий. За 5 лет в составе «Реала» австриец провел 131 матч, забил пять голов и отдал девять ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Жозе Моуриньо поставил крест на дорогом футболисте «Реала».

По теме:
Хамес Родригес: «Анчелотти сказал: «Манчестер Юнайтед мертв, едь ко мне»
Моуриньо принял решение по поводу Лунина. У тренера есть план на украинца
Реал Мадрид – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Давид Алаба Андрей Лунин Реал Мадрид
Даниил Кирияка Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Футбол | 23 мая 2026, 08:42 23
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу

Из отечественного элитного дивизиона можно получить приглашение на наивысший уровень

ЧМ по хоккею. Матч с участием Канады, первая победа Германии и хет-трик
Хоккей | 22 мая 2026, 21:59 1
ЧМ по хоккею. Матч с участием Канады, первая победа Германии и хет-трик
ЧМ по хоккею. Матч с участием Канады, первая победа Германии и хет-трик

Канада обыграла Словению, у Кросби еще один ассист

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 23.05.2026, 07:55
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
«7 из 10». Дочери Салаха раскритиковали игру отца
Футбол | 23.05.2026, 18:51
«7 из 10». Дочери Салаха раскритиковали игру отца
«7 из 10». Дочери Салаха раскритиковали игру отца
Калинина досрочно завершила финальный матч турнира WTA 250 в Рабате
Теннис | 23.05.2026, 16:07
Калинина досрочно завершила финальный матч турнира WTA 250 в Рабате
Калинина досрочно завершила финальный матч турнира WTA 250 в Рабате
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
То пох йому на лавочника
Ответить
0
Популярные новости
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
23.05.2026, 07:50 4
Бокс
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
23.05.2026, 07:55 10
Футбол
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
22.05.2026, 23:46 23
Футбол
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
23.05.2026, 14:53 4
Бокс
Кровь и золото. Впервые в истории Ланс завоевал Кубок Франции
Кровь и золото. Впервые в истории Ланс завоевал Кубок Франции
23.05.2026, 00:05
Футбол
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
22.05.2026, 08:18 6
Футбол
Объявлен вес Усика и Верховена перед мегафайтом в Гизе
Объявлен вес Усика и Верховена перед мегафайтом в Гизе
22.05.2026, 21:03
Бокс
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
22.05.2026, 10:37 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем