Андрей ЛУНИН: «Спасибо тебе за все. Ты – звезда на поле и за его пределами»

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин попрощался с австрийским защитником Давидом Алабой, который летом покинет испанский гранд:

«Спасибо тебе за все. Ты звезда на поле и за его пределами. Удачи тебе в будущем!» – написал 27-летний голкипер.

В текущем сезоне на счету Давида Алабы 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, без результативных действий. За 5 лет в составе «Реала» австриец провел 131 матч, забил пять голов и отдал девять ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Жозе Моуриньо поставил крест на дорогом футболисте «Реала».