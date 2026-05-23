ФОТО. Калинина получила утешительный приз после финала WTA 250 в Рабате
23 мая Ангелина не сумела доиграть решающий поединок в Марокко против Петры Марчинко
23 мая украинка Ангелина Калинина проиграла финальный матч грунтового турнира WTA 250 в Рабате (Марокко) Петре Марчинко.
Калинина снялась с поединка при счете 2:6, 0:3 из-за плохого самочувствия, вызванного сильной жарой.
После завершения встречи состоялась церемония награждения. Марчинко получила главный трофей соревнований, а Калинина – утешительный приз.
Ангелина провела третий финал на уровне Тура и потерпела третье поражение.
