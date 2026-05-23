Стало известно, сколько заработала Калинина за финал WTA 250 в Рабате

23 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина уступила Петре Марчинко в финале турнира WTA 250 в Рабате, Марокко.

За выступления в марокканской столице Ангелина заработала $22 125. Марчинко, помимо трофея, также забрала чек на $37 390.

Помимо Калининой, в одиночном разряде Рабата из украинок также выступили Юлия Стародубцева и Елизавета Котляр.

И Стародубцева (поражение Калининой), и Котляр (поражение Марчинко) покинули соревнования во втором круге. Их призовые составили $4 600.

В парном разряде Рабата Украину представила Надежда Киченок (в одном дуэте с Макотой Ниномией). Украинка и японка проиграли в первом раунде и получили по 1010 долларов.