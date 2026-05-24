  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «С Ярмоленко и без него Динамо – две разные команды»
24 мая 2026, 11:05 |
Мирон МАРКЕВИЧ: «С Ярмоленко и без него Динамо – две разные команды»

Авторитетный тренер высказался о нынешнем лидере столичного клуба

Динамо. Андрей Ярмоленко

В последнем матче УПЛ «Динамо» сыграет с «Кудровкой», в котором лидер и ветеран «бело-синих» Андрей Ярмоленко может побить исторический рекорд Максима Шацких по количеству голов за историю чемпионатов Украины. Для этого полузащитнику нужно забить два мяча. По этому поводу в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua высказался один из самых авторитетных отечественных тренеров Мирон Маркевич.

– В принципе, это реально, – сказал Мирон Богданович. – Если вдруг не получится, то можно перенести и на следующий сезон (улыбается), если Андрей продолжит карьеру.

Сейчас с ним и без него «Динамо» – две разные команды. Он может выходить на один тайм и решать судьбу поединка. Мастерство есть мастерство. Чего большинству футболистов команды явно не хватает. По крайней мере, я не буду удивлен, если Ярмоленко продолжит играть. Учитывая нынешний уровень чемпионата, Андрей еще спокойно может отбегать как минимум сезон (улыбается).

