Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сможет ли Динамо бросить вызов Шахтеру. Версия Йожефа Сабо
Украина. Премьер лига
22 мая 2026, 10:10 |
143
1

Сможет ли Динамо бросить вызов Шахтеру. Версия Йожефа Сабо

Известный в прошлом наставник сомневается, что в следующем сезоне многое изменится

22 мая 2026, 10:10 |
143
1 Comments
Сможет ли Динамо бросить вызов Шахтеру. Версия Йожефа Сабо
УПЛ. Шахтер – Динамо

Кто бы из команд ни вступал в борьбу за самые высокие места, в Украине по-прежнему есть только два гегемона – «Шахтер» и «Динамо», у которых на двоих 34 чемпионских титула из 35-ти возможных. В прошлом чемпионате победу отпраздновало «Динамо», но в нынешнем «Шахтер» взял реванш. А вот киевляне, у которых, несмотря на выигрыш Кубка Украины, дела в УПЛ шли не лучшим образом, могут вообще остаться без медалей.

Смогут ли «бело-синие» в следующем первенстве бросить вызов «горнякам», в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua рассказал бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо.

– Вряд ли, – сказал Йожеф Йожефович. – Здесь еще многое зависит, в каком составе предстанет «Шахтер», будут ли продажи с их стороны, спрос ведь есть на бразильцев.

В чем сильны «горняки»? Это когда их состав в большей мере заполнен легионерами. Но и у них есть проблемы, когда иностранцы начинают себя продавать, без уважения к партнерам. Нужно делать передачу, а он идет в обводку.

«Динамо» будет непросто, но работать и стремиться к наилучшим результатам необходимо. Насколько быстро это случится, посмотрим, как будут развиваться события.

По теме:
Арда ТУРАН: «Я никогда не позволю себе, чтобы мир смирился с этим мнением»
Максимов мог возглавить европейский клуб, но помешал один нюанс
Легенда Динамо: «Нужно понимать, какую задачу перед ним поставит Суркис»
Йожеф Сабо Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Кубок Украины по футболу Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика после Судакова может приобрести игрока Шахтера за большие деньги
Футбол | 22 мая 2026, 08:22 0
Бенфика после Судакова может приобрести игрока Шахтера за большие деньги
Бенфика после Судакова может приобрести игрока Шахтера за большие деньги

Лукас Феррейра может переехать в Лиссабон

Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Футбол | 21 мая 2026, 10:24 6
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне

Роман вернётся в «Олимпиакос»

ФОТО. Мать футболиста разнесла Тухеля после решения по сборной Англии
Футбол | 22.05.2026, 02:15
ФОТО. Мать футболиста разнесла Тухеля после решения по сборной Англии
ФОТО. Мать футболиста разнесла Тухеля после решения по сборной Англии
Еврокубковый вызов. С кем сыграют ЛНЗ и Полесье в Лиге конференций
Футбол | 21.05.2026, 12:05
Еврокубковый вызов. С кем сыграют ЛНЗ и Полесье в Лиге конференций
Еврокубковый вызов. С кем сыграют ЛНЗ и Полесье в Лиге конференций
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
Хоккей | 21.05.2026, 22:59
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если не усилят оборону, то бразильские и африканские землекопы снова будут забивать шаровые голы в ворота Динамо!
Ответить
0
Популярные новости
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
20.05.2026, 16:12 3
Футбол
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
20.05.2026, 16:51 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
20.05.2026, 17:49 5
Баскетбол
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
21.05.2026, 08:23 87
Футбол
Чисора назвал победителя боя Усик – Верховен. Это настоящий шок
Чисора назвал победителя боя Усик – Верховен. Это настоящий шок
21.05.2026, 08:02 5
Бокс
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
21.05.2026, 10:47 1
Другие виды
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
21.05.2026, 09:51 18
Футбол
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
22.05.2026, 06:23 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем