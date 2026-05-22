Сможет ли Динамо бросить вызов Шахтеру. Версия Йожефа Сабо

Кто бы из команд ни вступал в борьбу за самые высокие места, в Украине по-прежнему есть только два гегемона – «Шахтер» и «Динамо», у которых на двоих 34 чемпионских титула из 35-ти возможных. В прошлом чемпионате победу отпраздновало «Динамо», но в нынешнем «Шахтер» взял реванш. А вот киевляне, у которых, несмотря на выигрыш Кубка Украины, дела в УПЛ шли не лучшим образом, могут вообще остаться без медалей.

Смогут ли «бело-синие» в следующем первенстве бросить вызов «горнякам», в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua рассказал бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо.

– Вряд ли, – сказал Йожеф Йожефович. – Здесь еще многое зависит, в каком составе предстанет «Шахтер», будут ли продажи с их стороны, спрос ведь есть на бразильцев.

В чем сильны «горняки»? Это когда их состав в большей мере заполнен легионерами. Но и у них есть проблемы, когда иностранцы начинают себя продавать, без уважения к партнерам. Нужно делать передачу, а он идет в обводку.

«Динамо» будет непросто, но работать и стремиться к наилучшим результатам необходимо. Насколько быстро это случится, посмотрим, как будут развиваться события.