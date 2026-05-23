Анонс к 38 туру АПЛ: запасайтесь попкорном и встречаемся в 18:00!

Последний тур английской Премьер-лиги состоится в воскресенье, в 18:00, если конечно же не захочется ничего менять, как это было в итальянской Серии А. «Астон Вилла» может и на поле не появится, ведь команда празднует победу в Лиге Эмери, ой извините, в Лиге Европы. Заслуженный триумф интересной и мощной команды, который еще и может принести АПЛ шестую прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. Там много нюансов, надо дождаться окончания сезона во всех чемпионатах, после чего все станет ясно. А вот в АПЛ еще есть 10 матчей и нужно насладиться ими по полной, наблюдая за борьбой в зоне еврокубков и битвой за вылет – как же жаль, что «Вест Хэм» с «Тоттенхэмом» сойдутся не в очном поединке: может будет поровну очков и Премьер Лига «зарядит» «золотой матч»? Было бы круто!

24.05. 18:00. «Бернли» – «Вулверхэмптон». Тотал больше 2.5 за 1.71

Матч двух вылетевших аутсайдеров пройдет на «Терф Мур». Главный судья: Эндрю Китчен.

Битва главных неудачников сезона вряд ли будет скучной, ведь на кону не просто 3 очка, а статус. Конечно же нет разницы, кто будет последним или предпоследним, однако все равно приятнее не стать хуже всех. «Бернли» пока в более выигрышной позиции и на 2 очка впереди «Вулверхэмптона», а статистика почти равная, если брать в учет баланс забитых-пропущенных. У «Бернли» худшая защита в лиге, всего 21 очко и бывало конечно же лучше. Правда и более неудачные результаты тоже присутствовали – что говорить, если уже вылетели и придется играть в Чемпионшипе, где может даже сложнее, чем в АПЛ.

«Вулверхэмптон» имеет 19 очков и худшее нападение в лиге: забили 26 очков, пропустили 67 и могли выступить намного неудачнее. Однако, как уж есть, местами даже выдавали неплохой футбол, достойный внимания, соорудили парочку сенсаций и на том все – ждем в следующем сезоне назад! Перспективные игроки есть, пока особо и слухов об уходе футболистов не было, но понятное дело, что изменения будут и избежать их вряд ли получится. Тот же Матеуш Мане подает надежды, как и Джексон Чачтуа, Том Эдози и Уго Буэно. Роба Эдвардса вроде менять не собираются – достойный тренер или для камбэка в АПЛ надо другого?

Ждем веселой игры и голов, потому пусть будет ТБ2.5 за 1.71.

24.05. 18:00. «Брайтон» – «Манчестер Юнайтед». Победа «Брайтона» за 1.9

«Амекс» принимает гостей на очень важный матч в битве за еврокубки. Судить будет Сэмюэл Бэрротт.

«Брайтон» перевернул все с ног на голову и вместо простого окончания сезона на расслабоне теперь вовсю бьются за еврокубки. Если бы не ошибки и потеря очков с не самыми серьезными соперниками, вообще бы за пятое место могли пободаться – хорошим вариантом будет даже Лига Конференций, ведь действительно еще недавно и о таком никто мечтать не мог. Статистика 52:43, травмированы только Митома и Виффер. Состав отличный и если выйдут в еврокубки, точно сохранят 90% игроков, включая даже Уэлбека и Милнера. Последние конечно же под вопросом, ведь возраст все-таки. Да и стоит учитывать «фактор «Брайтона»», который заключается в распродаже лидеров и талантливого молодняка.

«Манчестер Юнайтед» очень классно сыграл в прошлом туре и пусть ошибались немало, все равно сумели победить и продемонстрировали класс. Не лучшую игру провел Майну и Диалло, снова не удивил Зиркзее, а Шешко все еще в лазарете. Каррик официально оформил новый контракт, а также всей команде хочется, чтобы Бруну Фернандеш сделал историческую 21-ю голевую передачу, а может их вообще будет несколько. 132 голевых момента сотворил вездесущий португалец и с серьезным отрывом от Доминика Собослаи, у которого их 74. В общем, в МЮ гармония и порядок, чего не было уже достаточно давно. Вот с таким настроением и врывайтесь в новый сезон, а также в ЛЧ!

«Брайтон» считается фаворитом встречи и действительно команда будет бежать на ворота соперника с особым желанием победить. Можно забрать П1 за 1.9 или ТБ9.5 по угловым.

Getty Images/Global Images Ukraine

24.05. 18:00. «Вест Хэм» – «Лидс». Тотал больше 2.5 за 1.66

«Лондон Стэдиум» и его окрестности будут всей душой болеть за своих любимчиков и такая поддержка действительно важна. Также Энтони Тэйлору придется нелегко, чтобы успокоить бурю эмоций.

«Вест Хэм» после удачной серии выдал неудачную и только благодаря аналогичному положению «Тоттенхэма» команда все еще бьется за место в АПЛ. Отлично вышло, что в последнем туре будет очень интересно вверху и внизу, но «молотобойцам» не до веселья: все напряжены, переживают, но боевой дух никуда не пропал и все точно выложатся на 100% или даже больше. Статистика 43:65 хуже, чем у «Тоттенхэма», причем на 12 голов и надеяться надо на поражение «шпор», ведь другой результат не устроит. «Вест Хэм» проиграл со счетом больше, чем было в ответном матче, потому единственное толковое решение со стороны АПЛ «золотой матч» в случае ничьи. Но не самое справедливое в отношении «Тоттенхэма». Травмированных нету, потому не надейтесь на кого-то и просто побеждайте со счетом побольше.

«Лидс» против этого, ведь команда выдает ударный темп и с 8 марта проиграла только раз, да и то в Кубке Англии. По пути обидели не самых слабых соперников, почти выровняли статистику и уже 49:53 – могут, когда захотят! Такой бы темп сохранить и на будущий сезон, потому как состав позволяет и если дополнительно усилиться, можно еще лучше. После Чемпионата мира поучаствуют в PL Summer Series и проведут товарищескую игру с МЮ: может еще какие-то назначат, смотря как разыграются. Сейчас травмированы: Богл, Гудмундссон, Стрейк, Груев, Стах, Эронсон и Окафор. Потеря серьезная, но уже никаких задач нету, а «насолить» «Вест Хэму» особо никто не желает и задачи такой не стоит.

Снова фаворит очевидный, но здесь как-то победу «Вест Хэма» забирать нет желания. Лучше взять ТБ2.5 за 1.66, хотя и это рискованно – могут «молотобойцы» игру и «засушить», остерегаясь от контратак и пропущенных.

24.05. 18:00. «Кристал Пэлас» – «Арсенал». Тотал больше 1.5 по желтым за 1.9

Игра состоится на «Селлхерст Парк», а Фараи Халлэм будет отвечать за порядок на поле.

«Кристал Пэлас» откровенно доигрывает сезон, ведь в плане турнирного положения уже ничего им не светит, а вот забрать Лигу Конференций хочется очень сильно и это будет очередной трофей топ-уровня всего за последние несколько лет. При такой игре, как в нынешнем сезоне, вообще никто не верил в «орлов», а о финале ЛК они и сами мечтать не могли. Но вот теперь команда претендует на еврокубок и имеет все шансы его завоевать, составив компанию «Астон Вилле» в числе триумфаторов. Среди травмированных важных персон нету, вернулся Гессанд, а Матета доволен вызов в сборной, потому пребывает в хорошем настроении. Вряд ли лидеры выйдут в последнем туре, а резервисты явно пожелают показать себя.

«Арсенал» тоже претендует на еврокубок и АПЛ была бы счастлива иметь победителей в каждом из них. Впервые за 22 года забрали Премьер Лигу и как начали праздновать еще после ничьи «Борнмута», так и сейчас поговаривают отмечают. Состав достаточно хороший, игроков много и можно дать шанс запасным показать себя, а 16-летний самый молодой обладатель чемпионства пусть подтвердит, что он его заслужил. Тимбер и Уайт травмированы, остальные готовы пройти чемпионским коридором, снова познать эмоции победителей и жаль только, что все это не на собственном стадионе. Уже 30 мая ехать на «Пушкаш-арену» на финал ЛЧ, потому есть еще время для подготовки. Не утихают споры о том, что эти «канониры» худшие в истории чемпионы, но давайте будем объективными: кто попало трофеи не берет, пусть и игра от защиты, без изобилия моментов и атак.

Команды могут сыграть в голевой футбол, ведь ничего уже никому не нужно, но и способны 0:0 скатать, потому как впереди важнейшие матчи, значащие больше, чем проходная игра в АПЛ. Пусть будет ТБ1.5 по желтым за 1.9 – 2 ЖК могут получить почти без проблем, что проще то?

Getty Images/Global Images Ukraine

24.05. 18:00. «Ливерпуль» – «Брентфорд». «Обе забьют – да» за 1.5

Последний матч на «Энфилд Роуд» должен стать интересным, а судить его будет Даррен Инглэнд.

«Ливерпуль» гарантировал себе место в Лиге чемпионов и может помочь АПЛ расширить количество путевок в лучшем турнире мира. Для этого надо обязательно побеждать и чтобы «Астон Вилла» проиграла. Так как «вилланы» не желают даже на поле выходить, все более чем реально. Травмированы: Алиссон, Брэдли и есть проблемы со здоровьем у Фримпонга, а остальные могут играть и должны завершать сезон красиво. Правда последние 3 игры не выигрывают – эту серию пора исправить, для чего остался лишь единственный матч. Слухи снова отправляют Слота в отставку и если так произойдет, то понять руководство крайне сложно: Хаби Алонсо забрали, Мареску тоже – на Пепа Гвардиолу нацелились после его ухода?

«Брентфорду» все равно сколько проблем у «Ливерпуля», ведь и сами допустили столько ошибок, что и в еврокубки могут не попасть. Винить будут только себя, хотя пока рановато хоронить надежды и надо побеждать, ожидая провалы «Челси» и «Брайтона». Можно обеих сразу, чтобы уж наверняка. Тогда и ничьи будет достаточно для попадания на восьмое место, как минимум. Кит Эндрюс хочет только победу и это истинно верное решение – надеяться на кого-то не надо, традиционно такой подход приводит к обратному. Травмирован только Рико Генри, потому нужно бороться до победного конца. В следующем сезоне с еврокубками повеселее будет же!

Обе команды обожают атаку, потому ТБ3.5 за 2.2 должно заходить, хоть и смотрится достаточно непроходимо. В качестве основного варианта выберем «Обе забьют – да» за 1.5.

Getty Images/Global Images Ukraine

24.05. 18:00. «Манчестер Сити» – «Астон Вилла». Тотал меньше 3.5 за 2

38-й тур на «Этихаде» проведет «Манчестер Сити» на заслуженный отдых. Энди Мэдли будет судить и отвечает за порядок.

«Манчестер Сити» упустил свой шанс на чемпионство в прошлом туре, ведь не смогли переиграть «Борнмут». Календарь сложный, «Арсеналу» еще и везение помогало в нынешнем сезоне, но 2 трофея забрали и это тоже хорошо. Пепу Гвардиоле такое достижение не понравилось, тренер что-то узнал о дисциплинарных решениях и неожиданно для всех решил уйти. Сразу ему и замену оформили – Энцо Мареска согласился возглавить «горожан» и если уж так, то перспективы у команды точно есть. С другой стороны и если верить информации от «Челси», переговоры велись уже давно и как видим, достаточно успешно. Травмированных нету, а вот кто вместе с Пепом уйдет, так это: Силва, Стоунз и на трансфер выставлены: Траффорд, Нуньеш, Савиньо и Мармуш. Моуриньо хочет Холанда и Доку в «Реал», как и Родри – не многовато ли мадридцы желают?

«Астон Вилла» празднует вовсю, ведь чемпионство Лиги Европы дорогого стоит. Бубакар Камара и Алиссон травмированы, Олли Уоткинс в отличной форме, как и Тилеманс, Буэндия, Роджерс. Эмилиано Мартинес играл со сломанным пальцем и скорее всего на 38-й туре не выйдет. Да и не надо, лучше пусть к ЧМ-2026 готовится. Да и проиграть «Астон Вилле» будет не зазорно, потому как это поражение может подарить еще одну путевку АПЛ в ЛЧ. Ничего сложного – стоит расслабиться и получать удовольствие, особо не напрягаясь ради результата. Эх, всегда бы такой план на игру!

Вряд ли забьют много голов, потому пусть будет ТМ3.5 за 2 и гол Эрлинга Холанда за 1.35.

24.05. 18:00. «Ноттингем Форест» – «Борнмут». Победа «Борнмута» за 2.1

Матч состоится на «Сити Граунд», а судить будет Крэйг Поусон.

«Ноттингем Форест» провели неоднозначный сезон и если бы не «Астон Вилла» в Лиге Эмери, то и трофей бы забрали. В этом нет сомнений, ведь «лесники» лишь немного хуже «вилланов», потому у «Фрайбурга» было не так много шансов на успех. Думать-гадать легко, играть посложнее, что и продемонстрировала команда на протяжении сезона в АПЛ, ЛЕ и других турнирах. Учитывая провальный старт, вовремя собрались и остались без нервов в концовке чемпионата, но вопросов больше, чем ответов. Думать придется тренеру в межсезонье, причем и его фамилию назвать сложно, ведь учитывая любовь руководства к смене специалистов, вряд ли кто-то на 100% скажет, кому придется тренировать «лесников». Потерь особо нет, потом последний тур можно провести с удовольствием.

«Борнмут» в отличие от «Ноттингем Форест» изначально считался явным аутсайдером, а получилось совсем наоборот! Если уж точнее, то скорее всего и фанаты «Борнмута» не ждали от своих подобного успеха, а именно попадания в еврокубки. Причем что интересно, могут ведь и в ЛЧ сыграть! Важно отметить – «Борнмут» действительно заслужил и заняв такое высокое место, на баланс получат неплохое вознаграждение, которое можно потратить на усиление. Чуть ли не впервые команда будет не продавать, а покупать и учитывая неплохой уровень подготовки в академии вместе с уровнем скаутов, не придется долго искать. Да и после продажи Семеньо с Забарным еще остались деньги, потому хватит на толковых новичков. Впрочем, и сейчас банда Ираолы смотрится отлично, если не брать в учет нестабильную защиту.

«Борнмуту» нужны очки, чтобы не упустить исторический шанс сыграть в ЛЧ. Для этого надо чтоб еще и звезды сошлись как надо, потому пусть будет волевая П2 за 2.1

24.05. 18:00. «Сандерленд» – «Челси». Победа «Челси» за 2.0

Матч пройдет на «Стэдиум оф Лайт», а Крис Кавана ответственный за порядок на поле.

После не самой удачной серии «Сандерленд» снова вернулся с мощной игрой и победой над «Эвертоном» 3:1. Начиналось все привычно: уступили инициативу, почти не атаковали и уже хотелось уйти, ведь читались 0:0. Но нет, Энцо Ле Фе в очередной раз доказал, что является лидером атаки «черных котов» – «разбудил» всех львиным рыком в раздевалке и начал феерить на поле: сначала отдал голевую на Бробби, после чего забил и сам, а в концовке игре отличился Исидор, вышедший на поле как раз вместо Бробби. Не самая уверенная победа, но таков уж «Сандерленд» в нынешнем сезоне. Учитывая отставание в 1 очко от еврокубков, могут пенять сами на себя, хотя есть еще 1 игра, причем против главного конкурента за место в Лиге Конференций, как минимум.

«Челси» добыли волевые 4 очка за 2 матча, но это ли предел «синих»? Явно с таким составом ждали большего и точно не ЛК на будущий сезон. Теперь придется в последнем туре решать свою же судьбу и поражение больно ударит по амбициям лондонцев. И так куча слухов о штрафных санкциях и трансферном бане на пару лет, так еще и непопадание в еврокубки добавит проблем. Сейчас по 52 очка с «Брентфордом», на 4 гола лучше разница по забитым-пропущенным и это серьезное преимущество. Будет крайне интересно, если его потеряют и пропустят «пчел» вперед.

Читается победа «Челси» за 2.0, хотя обе команды надеются на 3 очка и они им очень важны. Может фактор назначения Хаби Алонсо превентивно повлияет на результат?

Getty Images/Global Images Ukraine

24.05. 18:00. «Тоттенхэм» – «Эвертон». Тотал больше 3.5 по желтым за 1.5

Последний тур в нынешнем сезоне на «Тоттенхэм Хотспур» соберет полные трибуны, ведь матч важнейший, а судить его будет Майкл Оливер.

«Тоттенхэм» подходит к последнему туру с максимальными нервами, ведь в случае поражения и победы «Вест Хэма» вылетают. Даже без этого можно выделить сезон, как один из худших в истории, причем уже второй подряд идут на 17-м месте. Будет ли хуже? В 38-м туре увидим: статистика получше конкурента, хоть при 47 забитых 57 пропустили. Ромеро, Кудус, Одоберт и возможно Хави Симонс не помогут команде, а остальным придется превзойти себя самих, чтобы добыть нужный результат. Еще и соперник достаточно сильный, вот не повезло!

«Эвертон» так мощно ворвался недалеко к зоне еврокубков, но так же стремительно от нее отдаляется. Фанаты обижены, ведь было все вот-вот рядом, а шестиматчевая серия без побед все перечеркнула. В теории зацепиться способны, однако верится с трудом, еще и разъяренный «Тоттенхэм» не даст продохнуть. Гуйе под вопросом, Брантвэйт и Грилиш точно на 38-й тур не выйдут. Что ж, попытаются напоследок разочаровать «Тоттенхэм»? Фанаты «шпор» верят в обратное, но как уж будет.

Опасная парочка в плане того, что способны сыграть 3:3 или же 0:0. Чтобы никого не сглазить, можно забрать ТБ3.5 по желтым за 1.5.

24.05. 18:00. «Фулхэм» – «Ньюкасл». Гол Вильяма Осулы за 2.9

«Крэйвен Коттедж» в последний раз в нынешнем сезоне принимает гостей и Роберта Джонса в качестве главного арбитра.

«Фулхэм» так и не нашел свою игру, надеясь попасть в еврокубки. Сезон словно качели: приблизились-отдалились, соответственно и игра аналогичная – нащупали классный футбол, потерялись и забыли его. Традиция для середняка, как бы не обидно это звучало для них. Состав неплохой, но при желании играть лучше в следующем сезоне надо усиливаться. Можно обратиться в вылетевшим в Чемпионшип, ведь там есть кого задействовать в высшем дивизионе. В этом сезоне статистика 45:51 и для «дачников» вполне неплохой результат.

«Ньюкасл» провалил сезон и если посмотреть на турнирную таблицу фанатам становится очень грустно, так как еврокубки были на расстоянии вытянутой руки. Теоретически еще могут туда попасть, но уж слишком много желающих. Зато состав почти оптимальный собрали и если точечно его пересобрать, получится добыть результат получше в следующем сезоне. Не очень весело быть без Лиги чемпионов в следующем году, но сами виноваты – уступили немало очков, раздав их и аутсайдерам. В хорошей форме Осула, интересно смотрится под нападающими Вольтемаде, особенно когда резко переходит на место центрфорварда и запутывает соперников. Вроде бы с таким подбором игроков должны быть в топ-5 минимум, но вот как-то так. Интересно еще, останется ли Эдди Хау на позиции главного тренера.

Битва без целей должна порадовать голами, хотя все знают, как «Фулхэм» не любит пропускать дома. Рискнем взять гол Вильяма Осулы за 2.9 в любое время – сильно прибавил датчанин в последнее время: 5 голов за 6 матчей и полное доверие со стороны тренера с партнерами.

Статистический раздел

Учитывая вполне стандартный сезон для АПЛ по разным статистическим показателям, прошел он мягко говоря посредственно: по очкам, голам и интриге. Тем не менее, «Астон Вилла» уже «подсластила пилюлю» победой в Лиге Европы и теперь дело за «Арсеналом» и «Кристал Пэлас». Если победят и они, тогда АПЛ может рассчитывать на половину лиги в еврокубках и это хорошая новость для фанатов красивого футбола. Долой лирики, пора посмотреть что там по статистике, которую можно обсудить и отдельно, но чуть позже.

Команды выдали такие показатели:

Владение мячом: «Манчестер Сити» (60.8 %), «Ливерпуль» (59.2 %), «Челси» (57.7 %).

2. «Сухие» ворота: «Арсенал» (19), «Манчестер Сити» (16), «Кристал Пэлас» (12).

3. Зрители: «Манчестер Юнайтед» (73 975), «Вест Хэм» (62 341), «Тоттенхэм» (60 958).

4. Удары в створ: «Манчестер Юнайтед» (5.6), «Манчестер Сити» (5.5), «Арсенал» (4.9).

5. Точные передачи: «Манчестер Сити» (523.0), «Челси» (473.8), «Ливерпуль» (455.9).

6. Точные длинные передачи: «Брентфорд» (23.6), «Манчестер Юнайтед» (22.8), «Ноттингем Форест» (21.9).

7. Угловые: «Манчестер Сити» (235), «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» по 224.

8. Перехваты: «Челси» (9.8), «Борнмут» (9.4), «Вест Хэм» (9.2).

9. Отборы: «Тоттенхэм» (19.5), «Вулверхэмптон» (19.1), «Кристал Пэлас» (18.7).

10. Нарушения: «Вулверхэмптон» (13.1), «Борнмут» (12.2), «Тоттенхэм» (12.1).

По желтым топ-1 «Тоттенхэм» (96), а по красным среди лидеров «Челси» (7). У игроков традиционно выделились Эрлинг Холанд и Бруну Фернандеш. Норвежец мощно начал, но как-то потерялся посредине сезона и мог забивать намного больше. 27 голов тоже неплохо, учитывая тот факт, что обогнал он Тиаго Игора на 5 мячей, а Семеньо на 11. Бруну Фернандеш может побить исторический рекорд по голевым передачам: сейчас у него их 20, а у ближайшего преследователя Шерки 12. По системе гол+пас лидирует Холанд (35), а за ним Фернандеш (28).

Остальная статистика:

1. Удары в створ: Харалампос Костулас (2.2), Беньямин Шешко (1.9), Эрлинг Холанд (1.8).

2. Удары: Энес Унал (6.4), Харалампос Костулас (5.0), Федерико Кьеза (4.8).

3. Точные передачи: Родри (86.7), Том Карни (75.4), Льюис Данк (72.8).

4. Голевые моменты: Бруну Фернандеш (132), Доминик Собослаи (74), Энцо Фернандес (66).

5. Точные длинные передачи: Родри (5.4), Йоаким Андерсен (5.2), Маркос Сенеси (5.0).

6. Отборы: Мануэль Угарте (4.7), Жоау Пальинья (4.5), Тим Ироэгбунам (4.2).

7. Перехваты: Уэсли Фофана (2.1), Абдукодир Хусанов (2.1), Виталий Янельт (2.0).

8. Выносы: Кевин Дансо (8.0), Дэниэл Баллард (7.8), Яка Бийол (7.6).

9. Процент сэйвов: Джанлуиджи Доннарумма (72.9 %), Эмилиано Мартинес (70.9 %), Матс Селс (70.8 %).

10. Совершено нарушений: Федерико Кьеза (3.1), Саша Лукич (2.8), Вильям Осула (2.8).

Интересная штука статистика: Кьеза почти не играет, зато в лидерах по многим показателям! Понятное дело, что берется средний показатель, потому удивляться нечему. По желтым топы Андре и Джеймс Гарнер – по 12 желтых, а Ромеро по красным так никто обогнать и не смог, хотя у него всего 2. Не самый жесткий сезон с точки зрения нарушений и грубости. Уже очень интересно, а каким же будет следующий – ждем с трепетом!