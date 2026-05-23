  Капитан Шахтера U-19: «Невероятный праздник, очень доволен командой»
23 мая 2026, 14:54
Капитан Шахтера U-19: «Невероятный праздник, очень доволен командой»

Василий Бундаш провел последний сезон на уровне чемпионата U-19

Капитан «Шахтера» U-19 Василий Бундаш подвел итоги сезона в Национальной лиге будущего, по итогам которого «горняки» впервые с 2021 года стали чемпионами.

– Честно, эмоции до сих пор переполняют! Я четвертый год в «Шахтере» U-19, и нам не везло… Юношеская лига УЕФА, тяжелые переезды, мы занимали вторые или третьи места. В этом году еврокубков не было, поэтому было больше отдыха и мы настраивались на каждую игру. Стали чемпионами страны, я очень доволен этим. Спасибо Алексею Белику, Максиму Малышеву, Александру Алимову и всему тренерскому штабу. Эта победа – для врачей, директоров Академии и президента клуба.

– Насколько важно для тебя, как для капитана, поднять чемпионский трофей?

– Так совпало, что этот сезон для меня последний на юношеском уровне, и главный тренер доверил мне капитанскую повязку. Я очень волновался в первых матчах, но потом поговорил с Максимом Малышевым, и он поддержал меня, просил продолжать играть как раньше. Настраивался на каждый матч с пониманием, что должен сыграть не хуже, чем в предыдущем. Мы верили в это чемпионство, и так получилось, что завоевали его в последний год моего пребывания в «Шахтере» U-19. Невероятный праздник, очень доволен командой! Это как семья, и я никогда ее не забуду.

– В последнем туре вы заставили болельщиков понервничать. Насколько тяжелым был этот сезон для тебя и команды?

– Сезон был сложным, много травм. Спасибо врачам, которые хоть и злились на нас, но очень помогали и всегда оставались с нами до вечера, поддерживая каждого. Мы – чемпионы и заслужили это. Да, уступили дважды «Динамо» U-19, но золотые медали у нас.

– Вы ярко праздновали после матча. Расскажи, что говорил главный тренер, как он вас поздравил?

– Если честно, на футбольном поле мы оставили все эмоции вместе с болельщиками. В раздевалке каждый тренер поблагодарил за сезон, также Сметана, Цуканов и я. Для нас вместе с Виктором и Денисом это последний сезон на уровне U-19, вместе мы прошли большой путь. Очень рад за Цуканова и Сметану, когда они в первой команде и показывают, что благодаря усилиям воспитанники Академии способны попасть в основной состав.

– Как капитан «Шахтера» U-19 что хотел бы сказать болельщикам, которые поддерживали вас?

– Эта медаль – для вас. Вы все, что у нас есть. Большое спасибо, что приходите на каждый матч и поддерживаете! Мы вернули титул и хотим поблагодарить Вооруженные Силы Украины за эту возможность.

Ранее Виктор Цуканов поделился эмоциями от чемпионства и своего дубля в матче 30-го тура чемпионата с «Колосом» U-19.

