23 мая 2026, 14:25 | Обновлено 23 мая 2026, 14:49
ЦУКАНОВ: «Вернули золотые медали туда, где им место»

Виктор доволен последним сезоном на уровне U-19

ФК Шахтер. Виктор Цуканов

Полузащитник юнацкой «Шахтера» Виктор Цуканов поделился эмоциями от чемпионства и своего дубля в матче 30-го тура чемпионата с «Колосом» U-19 – 2:0.

– Виктор, с победой и чемпионством! Что ты чувствуешь, став чемпионом юношеского первенства?

– Спасибо за поздравления! Чувствую, что отдал все в последнем сезоне на уровне U-19. Это мое первое чемпионство в Академии, так что очень ценно завершить его победой и с кубком как лидер, ведь сыграл почти в каждом матче. Подобных эмоций в жизни, наверное, испытывал немного.

– В игре с «Колосом» U-19 ты оформил дубль, все считают тебя героем этого противостояния. Как прокомментируешь?

– Я к этому отношусь так себе, ведь герой каждый. Получилось, что оформил дубль, но играет команда, а не кто-то один. Нет такого, чтобы кто-то один давал результат команде, все выкладывались, я чувствовал энергию с самого начала. Давно не выигрывали чемпионство, и я счастлив, что вернули золотые медали туда, где им место.

– Была ли нервозность перед матчем, ведь именно в последнем туре решалась судьба чемпионства?

– Не было мандража, было только предчувствие матча, хотелось как можно скорее сыграть. Встал за час до будильника и не находил себе места, не мог дождаться стартового свистка и, соответственно, финального.

– Этот сезон последний для тебя на юношеском уровне. Насколько важно завершить его с золотыми наградами?

– Очень важно, ведь в предыдущих двух сезонах мы лидировали все время, но упускали чемпионство за шаг до решающих матчей. Сейчас понимали, что нельзя отдавать такой шанс, знали, что это наш матч и наше чемпионство.

Ранее Алексей Белик прокомментировал победу над ровесниками из «Колоса» (2:0) и завоевание чемпионства в Национальной лиге будущего U-19.

Иван Чирко Источник: ФК Шахтер Донецк
