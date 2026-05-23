БЕЛИК: «Мы должны выработать стратегию, как будем двигаться дальше»

Главный тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик прокомментировал победу над ровесниками из «Колоса» (2:0) и завоевание чемпионства в Национальной лиге будущего U-19.

– Алексей, с победой и чемпионством! Каким этот сезон был для вас эмоционально и профессионально?

– Хочу поблагодарить Вооруженные Силы Украины, ребят и девушек, которые защищают нас и дают возможность бороться на футбольном поле и получать эти эмоции. Что касается футбола, сезон очень тяжелый, как и предыдущие. У меня нет других слов, кроме как поблагодарить подопечных, ведь каждый из них отдал себя на максимум, и это воплотилось в командный успех. Победа в чемпионате очень важна не из-за того, что мы держим медали и кубок, а прежде всего из-за становления и прогресса футболистов. В раздевалке я подчеркнул подопечным, что надеюсь, эта победа даст значительный толчок для дальнейшего шага во взрослый футбол.

– «Шахтер» U-19 не становился чемпионом с 2021 года, эти золотые медали очень желанны. На ваш взгляд, что было главной силой команды в этом сезоне?

– Ни одна команда не имеет шансов на успех, если в ней нет единомышленников, футболистов, персонала или тренерского штаба, у которого нет общего видения. Не могу сказать, что этого не было у нас в прошлом или позапрошлом сезоне. Это футбол, несмотря на трудности мы поддерживали друг друга.

– Во время матча с «Колосом» U-19 вы часто спорили с арбитрами…

– Арбитры справились со своей работой, потому что игра была нервной. Понимаем, что любая команда переживает, особенно когда до победы один шаг. Что касается соперника, то это хорошая команда, но на них не было такого давления, поскольку они располагались в середине турнирной таблицы и, на мой взгляд, могли действовать раскованнее. Однако есть вещи, которые происходят вне футбольного поля в юношеском футболе, и, считаю, подобного не должно происходить. Матч был нервным, но другим он быть и не мог. Эта победа — цена работы всей команды в течение сезона.

– Вы присоединились к «Шахтеру» в 1998 году как футболист. Могли тогда представить, что однажды станете тренером юношеской команды и будете держать чемпионский кубок и золотые медали?

– Думаю, тогда нет. Как игрок, который родился в Донецке, я мечтал о том, чтобы стать футболистом «Шахтера» и выиграть первый чемпионат, и тогда не мог представить, что буду тренировать молодых игроков и передавать им опыт. Но когда карьера заканчивается, ты начинаешь размышлять, и у меня всегда были мысли о работе в структуре «Шахтера». Для меня это начало всего пути, и я верю, что смогу прогрессировать и достичь своих целей.

– Впереди у «Шахтера» U-19 Юношеская лига УЕФА. Какие дальнейшие мечты и цели у вас?

– Уже были разговоры с руководством Академии, соберемся еще в ближайшее время, ведь скоро появится молодежный чемпионат — нужно выработать стратегию, как будем двигаться дальше. Также поздравляю с чемпионством и первую команду, потому что, несмотря на то что мы завоевали свою победу в чемпионате и можем идти в Юношеской лиге УЕФА по пути чемпионов, все же, когда основная команда побеждает, открывается путь, где есть возможность получить неоценимый опыт, играя условно с «Арсеналом», «Реалом», «Баварией» и другими командами. Впереди очень важный турнир, надеюсь, вместе с руководством выработаем надлежащую стратегию, которая позволит подготовить качественных футболистов из академии, которые смогут легко перейти во взрослый футбол.

– Что хотите сказать болельщикам после этого чемпионского сезона?

– Безусловно, хочу поблагодарить болельщиков за то, что вас действительно было много, и нам приятно, что вы поддерживали нас. Без вашей поддержки матчи проходят с меньшим количеством эмоций, вы мотивируете футболистов. Где бы мы ни играли, мы знаем, что за нами следят и нас поддерживают, и вы также являетесь частью этой победы. Если бы вас не было на трибунах, нам было бы сложнее добиться успеха.