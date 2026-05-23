Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мендоса обратился к фанатам Шахтера, вспомнив голы в ворота Динамо
Украина. Премьер лига
23 мая 2026, 14:59 | Обновлено 23 мая 2026, 15:14
318
0

Мендоса обратился к фанатам Шахтера, вспомнив голы в ворота Динамо

Глейкер рад перебраться к «горнякам»

23 мая 2026, 14:59 | Обновлено 23 мая 2026, 15:14
318
0
Мендоса обратился к фанатам Шахтера, вспомнив голы в ворота Динамо
ФК Шахтер Донецк

Новичок донецкого Шахтера Глейкер Мендоса обратился к фанатам донецкого клуба, вспомнив голы в ворота киевского Динамо в составе Кривбасса.

– В своей бывшей команде ты забил немало голов в ворота киевского «Динамо», которое исторически является главным соперником «Шахтера». Сколько голов планируешь забить уже в футболке «горняков» самому принципиальному оппоненту?

– Хочу забить голы всем командам, но поскольку это украинское классическое, было бы, конечно, гораздо интереснее отличиться в этом матче в футболке «Шахтера». Это ведь национальное дерби и это очень важно.

– Что лично для тебя означает стать игроком «Шахтера» и что хотел бы сказать нашим болельщикам?

– На самом деле я очень счастлив, как говорил в начале. Благодарю Бога, тех, кто сделал это возможным. И я хочу сказать болельщикам, чтобы они и дальше поддерживали команду так, как это делают сейчас, потому что я знаю, они являются большими фанатами. Увидимся на футбольном поле, – сказал Глейкер.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Глейкер Мендоса провел 26 матчей, забив 11 голов и отдав 11 результативных передач. Настоящим бенефисом стал матч Глейкера против Динамо (5:6), где легионер оформил покер.

По теме:
Карпатам предложили два миллиона евро и бонусы за трансфер Фаала
Пятая строчка не покорилась. Кривбасс сыграл вничью с Александрией
Глейкер МЕНДОСА: «Перешел в самый большой клуб Украины – Шахтер»
Глейкер Мендоса Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Футбол | 23 мая 2026, 10:15 13
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле

Александр посетил столицу

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 23 мая 2026, 07:55 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Национальную сборную могут не допустить к чемпионату мира. Что произошло?
Футбол | 23.05.2026, 09:40
Национальную сборную могут не допустить к чемпионату мира. Что произошло?
Национальную сборную могут не допустить к чемпионату мира. Что произошло?
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Бокс | 23.05.2026, 07:50
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Эвертон определился с будущим Миколенко. Моейс сообщил, что ждет украинца
Футбол | 23.05.2026, 14:37
Эвертон определился с будущим Миколенко. Моейс сообщил, что ждет украинца
Эвертон определился с будущим Миколенко. Моейс сообщил, что ждет украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
22.05.2026, 13:16 3
Бокс
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
22.05.2026, 10:17 27
Футбол
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
21.05.2026, 11:01 5
Бокс
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
21.05.2026, 10:24 6
Футбол
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
21.05.2026, 22:54 21
Футбол
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
23.05.2026, 07:02 1
Бокс
Турки Аль-Шейх объявил о грандиозном бое для Усика в Стамбуле
Турки Аль-Шейх объявил о грандиозном бое для Усика в Стамбуле
21.05.2026, 21:35 2
Бокс
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
22.05.2026, 07:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем