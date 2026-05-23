Мендоса обратился к фанатам Шахтера, вспомнив голы в ворота Динамо

Новичок донецкого Шахтера Глейкер Мендоса обратился к фанатам донецкого клуба, вспомнив голы в ворота киевского Динамо в составе Кривбасса.

– В своей бывшей команде ты забил немало голов в ворота киевского «Динамо», которое исторически является главным соперником «Шахтера». Сколько голов планируешь забить уже в футболке «горняков» самому принципиальному оппоненту?

– Хочу забить голы всем командам, но поскольку это украинское классическое, было бы, конечно, гораздо интереснее отличиться в этом матче в футболке «Шахтера». Это ведь национальное дерби и это очень важно.

– Что лично для тебя означает стать игроком «Шахтера» и что хотел бы сказать нашим болельщикам?

– На самом деле я очень счастлив, как говорил в начале. Благодарю Бога, тех, кто сделал это возможным. И я хочу сказать болельщикам, чтобы они и дальше поддерживали команду так, как это делают сейчас, потому что я знаю, они являются большими фанатами. Увидимся на футбольном поле, – сказал Глейкер.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Глейкер Мендоса провел 26 матчей, забив 11 голов и отдав 11 результативных передач. Настоящим бенефисом стал матч Глейкера против Динамо (5:6), где легионер оформил покер.