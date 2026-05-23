  4. Известно, кто посоветовал Мендосе отказать Динамо и перейти в Шахтер
Известно, кто посоветовал Мендосе отказать Динамо и перейти в Шахтер

Патрик ван Леувен отыграл важную роль в переходе легионера

ФК Шахтер Донецк. Глейкер Мендоса

Лидер Кривбасса Глейкер Мендоса накануне официально перебрался в расположение донецкого Шахтера, подписав контракт с «горняками» на 5 лет.

Как уже сообщали некоторые украинские СМИ, донецкий клуб опередил киевское Динамо в борьбе за результативного легионера, хотя киевляне тоже готовы были активировать опцию выкупа.

По информации Sport.ua, перед переходом к расположению «горняков» венесуэлец советовался с главным тренером Кривбасса Патриком ван Леувеном, который посоветовал игроку выбрать именно донецкий клуб. Специалист считает, что именно в Шахтере Глейкер сможет полностью раскрыть свой потенциал.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Глейкер Мендоса провел 26 матчей, забив 11 голов и отдав 11 результативных передач. Настоящим бенефисом стал матч Глейкера против Динамо (5:6), где легионер оформил покер.

Глейкер Мендоса трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк инсайд
Олег Вахоцкий
