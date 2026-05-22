Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо активировало клаусулу Мендосы, но футболист выбрал Шахтер
Украина. Премьер лига
22 мая 2026, 21:52 | Обновлено 22 мая 2026, 22:22
993
3

Динамо активировало клаусулу Мендосы, но футболист выбрал Шахтер

Венесуэлец предпочел стать частью «Шахтера»

22 мая 2026, 21:52 | Обновлено 22 мая 2026, 22:22
993
3 Comments
Динамо активировало клаусулу Мендосы, но футболист выбрал Шахтер
ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

«Динамо» было намерено подписать венесуэльского вингера Глейкера Мендосу. Об этом сообщает телеграм-канал «Zorya Londonsk».

По информации источника, киевский клуб активировал клаусулу 24-летнего футболиста, которая была прописана в его контракте с «Кривбассом», но венесуэлец выбрал переход к «горнякам».

В текущем сезоне на счету Глейкера Мендосы 28 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 11 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.

Ранее стал известен номер, подо которым Мендоса будет выступать за «Шахтер».

По теме:
Стала известна зарплата Конопли в Боруссии Менхенгладбах
Глейкер Мендоса стал 58-м южноамериканцем в истории Шахтера
Конопля уже проходит медосмотр для Боруссии М. Известен срок контракта
Глейкер Мендоса трансферы Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк трансферы УПЛ Динамо Киев
Даниил Кирияка Источник: Zorya Londonsk
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Футбол | 22 мая 2026, 08:18 6
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег

Джаир Коллахуазо покинул команду

Украинский вингер выйдет в основном составе на финал Кубка Турции
Футбол | 22 мая 2026, 20:03 0
Украинский вингер выйдет в основном составе на финал Кубка Турции
Украинский вингер выйдет в основном составе на финал Кубка Турции

Александр Зубков заявлен в стартовом составе Трабзонспора на игру с Коньяспором

Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Футбол | 22.05.2026, 07:35
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 22.05.2026, 07:55
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ОФИЦИАЛЬНО. Пеп Гвардиола объявил об уходе из Ман Сити
Футбол | 22.05.2026, 13:19
ОФИЦИАЛЬНО. Пеп Гвардиола объявил об уходе из Ман Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Пеп Гвардиола объявил об уходе из Ман Сити
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Та ладно
Ответить
0
Нічого страшного немає)
Суркісяти ясно сказали нам не потрібно не пів Бразилії ні інші ....
Тільки Українські гравці, ну то шо можна сказати браво Мендоза що вибрав Шахту так би в Днинамо грів би лавку як і інші легіонери))))))
P.S. - якщо в когось э время подивитися скільки легіонерів грають в топ чемпіонатах, а Суркисята тільки можуть плакі плакі...
Всім добра)
Ответить
-7
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
20.05.2026, 16:50 4
Бокс
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
22.05.2026, 10:17 27
Футбол
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
21.05.2026, 10:24 6
Футбол
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
21.05.2026, 22:54 21
Футбол
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
20.05.2026, 22:59 6
Хоккей
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
21.05.2026, 09:51 18
Футбол
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
21.05.2026, 11:01 5
Бокс
Жребий Ролан Гаррос. Соперницы всех украинок: кто для Свитолиной и Костюк?
Жребий Ролан Гаррос. Соперницы всех украинок: кто для Свитолиной и Костюк?
21.05.2026, 15:25 41
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем