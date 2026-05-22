Динамо активировало клаусулу Мендосы, но футболист выбрал Шахтер

«Динамо» было намерено подписать венесуэльского вингера Глейкера Мендосу. Об этом сообщает телеграм-канал «Zorya Londonsk».

По информации источника, киевский клуб активировал клаусулу 24-летнего футболиста, которая была прописана в его контракте с «Кривбассом», но венесуэлец выбрал переход к «горнякам».

В текущем сезоне на счету Глейкера Мендосы 28 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 11 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.

Ранее стал известен номер, подо которым Мендоса будет выступать за «Шахтер».