Динамо активировало клаусулу Мендосы, но футболист выбрал Шахтер
Венесуэлец предпочел стать частью «Шахтера»
«Динамо» было намерено подписать венесуэльского вингера Глейкера Мендосу. Об этом сообщает телеграм-канал «Zorya Londonsk».
По информации источника, киевский клуб активировал клаусулу 24-летнего футболиста, которая была прописана в его контракте с «Кривбассом», но венесуэлец выбрал переход к «горнякам».
В текущем сезоне на счету Глейкера Мендосы 28 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 11 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.
Ранее стал известен номер, подо которым Мендоса будет выступать за «Шахтер».
Суркісяти ясно сказали нам не потрібно не пів Бразилії ні інші ....
Тільки Українські гравці, ну то шо можна сказати браво Мендоза що вибрав Шахту так би в Днинамо грів би лавку як і інші легіонери))))))
P.S. - якщо в когось э время подивитися скільки легіонерів грають в топ чемпіонатах, а Суркисята тільки можуть плакі плакі...
Всім добра)