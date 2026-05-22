Украина. Премьер лига22 мая 2026, 18:59 | Обновлено 22 мая 2026, 19:25
1671
0
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за топового легионера
Мендоса обошелся в 3 миллиона евро
22 мая 2026, 18:59 | Обновлено 22 мая 2026, 19:25
1671
0
В пятницу Шахтер объявил о трансфере атакующего полузащитника Кривбасса Глейкера Мендосы, который подписал контракт на 5 лет.
По информации Transfermarkt, переход обошелся чемпиону Украины в 3 миллиона евро. Портал оценивает 24-летнего игрока в 1,2 млн евро, однако ранее сообщалось, что Шахтер активировал клаусулу в размере трех миллионов.
Мендоса является одним из самых ярких легионеров нынешней УПЛ.
Всего в составе Кривбасса Глейкер забил 12 голов и сделал 12 результативных передач за 33 матча.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 мая 2026, 18:39 1
Но Шевченко назначил Мальдеру тренером сборной
Хоккей | 21 мая 2026, 22:59 3
Яркие матчи на чемпионате мира по хоккею
Футбол | 22.05.2026, 07:02
Футбол | 22.05.2026, 17:44
Хоккей | 22.05.2026, 07:05
Комментарии 0
Популярные новости
22.05.2026, 08:48 25
20.05.2026, 16:50 4
22.05.2026, 04:55 7
22.05.2026, 07:35 2
21.05.2026, 08:44 13
21.05.2026, 15:25 41
22.05.2026, 13:16 3
20.05.2026, 16:12 3