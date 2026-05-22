  4. Стало известно, сколько Шахтер заплатил за топового легионера
Украина. Премьер лига
22 мая 2026, 18:59 | Обновлено 22 мая 2026, 19:25
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за топового легионера

Мендоса обошелся в 3 миллиона евро

В пятницу Шахтер объявил о трансфере атакующего полузащитника Кривбасса Глейкера Мендосы, который подписал контракт на 5 лет.

По информации Transfermarkt, переход обошелся чемпиону Украины в 3 миллиона евро. Портал оценивает 24-летнего игрока в 1,2 млн евро, однако ранее сообщалось, что Шахтер активировал клаусулу в размере трех миллионов.

Мендоса является одним из самых ярких легионеров нынешней УПЛ.

Всего в составе Кривбасса Глейкер забил 12 голов и сделал 12 результативных передач за 33 матча.

