Виктория – Пробой – 0:1. Цена ошибки. Видео гола и обзор матча
«Пробой» обошел «Викторию» в турнирной таблице
В субботу, 23 мая, в Тростянце прошел матч 29-го тура Первой лиги. «Виктория» со счетом 0:1 проиграла НК «Пробой».
Перед матчем «Виктория» опережала «Пробой» на три балла. Победа была важна для каждой из команд.
Счет в середине первого тайма открыла команда гостей. И привела к взятию ворот ошибка капитана «Виктории» Дмитрия Ульянова.
Ульянов в попытке перехватить передачу неудачно скинул мяч. Владислав Калин понесся к воротам соперника и отдал на свободного Владимира Иваничука, который и поразил ворота.
После гола гости стали играть на удержание счета. Что им в итоге и удалось сделать.
Теперь в активе обеих команд по 36 очков. Однако «Пробой» опережает «Викторию» по дополнительным показателям.
Первая лига. 29-й тур. Тростянец. 23 мая
«Виктория» (Сумы) – «Пробой» (Городенка) – 0:1
Гол: Иваничук, 26
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Конопля перейдет в «Боруссию» М
Украинская команда в группе на ЧЕ по socca набрала 7 из 9 очков, выиграв два матча