  Виктория – Пробой – 0:1. Цена ошибки. Видео гола и обзор матча
Первая лига
Виктория Сумы
23.05.2026 11:00 – FT 0 : 1
Пробой
Украина. Первая лига
23 мая 2026, 16:18
Виктория – Пробой – 0:1. Цена ошибки. Видео гола и обзор матча

«Пробой» обошел «Викторию» в турнирной таблице

В субботу, 23 мая, в Тростянце прошел матч 29-го тура Первой лиги. «Виктория» со счетом 0:1 проиграла НК «Пробой».

Перед матчем «Виктория» опережала «Пробой» на три балла. Победа была важна для каждой из команд.

Счет в середине первого тайма открыла команда гостей. И привела к взятию ворот ошибка капитана «Виктории» Дмитрия Ульянова.

Ульянов в попытке перехватить передачу неудачно скинул мяч. Владислав Калин понесся к воротам соперника и отдал на свободного Владимира Иваничука, который и поразил ворота.

После гола гости стали играть на удержание счета. Что им в итоге и удалось сделать.

Теперь в активе обеих команд по 36 очков. Однако «Пробой» опережает «Викторию» по дополнительным показателям.

Первая лига. 29-й тур. Тростянец. 23 мая

«Виктория» (Сумы) – «Пробой» (Городенка) – 0:1

Гол: Иваничук, 26

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

26’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Иваничук (Пробой).
