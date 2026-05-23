Виктория – Пробой – 0:1. Цена ошибки. Видео гола и обзор матча

В субботу, 23 мая, в Тростянце прошел матч 29-го тура Первой лиги. «Виктория» со счетом 0:1 проиграла НК «Пробой».

Перед матчем «Виктория» опережала «Пробой» на три балла. Победа была важна для каждой из команд.

Счет в середине первого тайма открыла команда гостей. И привела к взятию ворот ошибка капитана «Виктории» Дмитрия Ульянова.

Ульянов в попытке перехватить передачу неудачно скинул мяч. Владислав Калин понесся к воротам соперника и отдал на свободного Владимира Иваничука, который и поразил ворота.

После гола гости стали играть на удержание счета. Что им в итоге и удалось сделать.

Теперь в активе обеих команд по 36 очков. Однако «Пробой» опережает «Викторию» по дополнительным показателям.

Первая лига. 29-й тур. Тростянец. 23 мая

«Виктория» (Сумы) – «Пробой» (Городенка) – 0:1

Гол: Иваничук, 26

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча