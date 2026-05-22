В субботу, 23 мая, состоится поединок 29-го тура Первой лиги Украины между «Викторией» и «Пробоем». По киевскому времени игра начнется в 11:00.



Виктория Сумы



Для сумского клуба текущий сезон складывается совсем неплохо, особенно его весенняя часть. После 28 поединков Первой лиги Украины на балансе «Виктории» есть 36 очков, пока позволяют ей находиться на 6-й позиции общего зачета. Особой турнирной мотивации у сумчан нет – коллектив уже не может ни вылететь, ни попасть в плей-офф.



В национальном кубке команде удалось переиграть «Ворсклу» и «Левый Берег», однако на стадии 1/8 финала она уступила «Ингульцу».



Пробой Городенка



Дебютанты первой лиги также демонстрируют вполне приличные показатели. За 28 туров Первой лиги «Пробой» удалось набрать 33 очка, благодаря которым он теперь находится на 9-й позиции турнирной таблицы. Расстояние от зоны переходных игр на вылет невелико – всего 3 зачетных пункта.



В Кубке Украины «Пробой» еще на стадии 1/32 финала попал на «ЛНЗ», проигравшему со счетом 2:0.



Личные встречи



Коллективы встречались между собой только один раз – в 1-м круге текущего сезона Первой лиги Украины. Тогда победу со счетом 3:2 одержал «Пробой».



Интересные факты

В последних 8-х играх «Виктория» проиграла только раз.

«Пробой» победил в 5/8 предыдущих поединках.

В 3/4 последних играх «Виктории» было забито более 2.5 гола.

Прогноз Sport.ua: тотал больше 2 с коэффициентом 1.63 по линии БК betking.