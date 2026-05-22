Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктория – Пробой. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Первая лига
Виктория Сумы
23.05.2026 11:00 - : -
Пробой
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
22 мая 2026, 19:30 | Обновлено 22 мая 2026, 19:38
16
0

Виктория – Пробой. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 23 мая в 11:00 по Киеву

22 мая 2026, 19:30 | Обновлено 22 мая 2026, 19:38
16
0
Виктория – Пробой. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Виктория

В субботу, 23 мая, состоится поединок 29-го тура Первой лиги Украины между «Викторией» и «Пробоем». По киевскому времени игра начнется в 11:00.

Виктория Сумы

Для сумского клуба текущий сезон складывается совсем неплохо, особенно его весенняя часть. После 28 поединков Первой лиги Украины на балансе «Виктории» есть 36 очков, пока позволяют ей находиться на 6-й позиции общего зачета. Особой турнирной мотивации у сумчан нет – коллектив уже не может ни вылететь, ни попасть в плей-офф.

В национальном кубке команде удалось переиграть «Ворсклу» и «Левый Берег», однако на стадии 1/8 финала она уступила «Ингульцу».

Пробой Городенка

Дебютанты первой лиги также демонстрируют вполне приличные показатели. За 28 туров Первой лиги «Пробой» удалось набрать 33 очка, благодаря которым он теперь находится на 9-й позиции турнирной таблицы. Расстояние от зоны переходных игр на вылет невелико – всего 3 зачетных пункта.

В Кубке Украины «Пробой» еще на стадии 1/32 финала попал на «ЛНЗ», проигравшему со счетом 2:0.

Личные встречи

Коллективы встречались между собой только один раз – в 1-м круге текущего сезона Первой лиги Украины. Тогда победу со счетом 3:2 одержал «Пробой».

Интересные факты

  • В последних 8-х играх «Виктория» проиграла только раз.
  • «Пробой» победил в 5/8 предыдущих поединках.
  • В 3/4 последних играх «Виктории» было забито более 2.5 гола.

Прогноз Sport.ua: тотал больше 2 с коэффициентом 1.63 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Виктория Сумы
23 мая 2026 -
11:00
Пробой
Тотал більше 2 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Жирона - Эльче. Прогноз Виктора Вацко на матч Ла Лиги
Халл Сити – Мидлсбро. Прогноз и анонс на финал Чемпионшипа
Чернигов – Ингулец. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Виктория Сумы Пробой Городенка прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
Футбол | 22 мая 2026, 20:22 6
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал

Вратарь готов к переходу в миланский «Интер»

Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Футбол | 22 мая 2026, 08:18 6
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег

Джаир Коллахуазо покинул команду

ОФИЦИАЛЬНО. Пеп Гвардиола объявил об уходе из Ман Сити
Футбол | 22.05.2026, 13:19
ОФИЦИАЛЬНО. Пеп Гвардиола объявил об уходе из Ман Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Пеп Гвардиола объявил об уходе из Ман Сити
ЧМ по хоккею. Завершился четвертый игровой день. Таблица
Хоккей | 22.05.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Завершился четвертый игровой день. Таблица
ЧМ по хоккею. Завершился четвертый игровой день. Таблица
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 22.05.2026, 07:55
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
22.05.2026, 06:23 9
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
20.05.2026, 16:12 3
Футбол
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
20.05.2026, 16:50 4
Бокс
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
21.05.2026, 08:44 13
Футбол
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
21.05.2026, 06:41 14
Футбол
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
20.05.2026, 20:39 13
Футбол
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
22.05.2026, 13:16 3
Бокс
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
21.05.2026, 10:47 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем