«Костышин мне сообщил». Капитан Колоса рассказал, почему покинет клуб

Как стало известно Sport.ua, защитник Валерий Бондаренко еще не определился, где продолжит карьеру.

«Главный тренер Руслан Костышин еще в апреле сообщил, что в «Колосе» на меня больше не рассчитывают, – рассказал центральный защитник эксклюзивно для Sport.ua. – За «Колос» я выступал с июля 2023 года и считаю, что служил клубу верой и правдой. В том, что приходится покидать «Колос», ничего страшного не вижу, это – футбол. Радует, что на мажорной ноте завершил свой этап карьеры в «Колосе», ведь в победном поединке 30 тура УПЛ с «Шахтером» провел на поле 90 минут в роли капитана.

Что дальше? У меня контракт с «Колосом» до 30 июня 2026, с партнерами по команде я уже распрощался. Через месяц буду свободным агентом. Сейчас мои представители подыскивают варианты по трудоустройству».

В текущем сезоне Валерий Бондаренко провел за «Колос» 14 поединков.

