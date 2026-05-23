  4. «Костышин мне сообщил». Капитан Колоса рассказал, почему покинет клуб
Украина. Премьер лига
23 мая 2026, 12:12 | Обновлено 23 мая 2026, 13:07
«Костышин мне сообщил». Капитан Колоса рассказал, почему покинет клуб

Валерий Бондаренко покидает «Колос»

ФК Колос. Валерий Бондаренко

Как стало известно Sport.ua, защитник Валерий Бондаренко еще не определился, где продолжит карьеру.

«Главный тренер Руслан Костышин еще в апреле сообщил, что в «Колосе» на меня больше не рассчитывают, – рассказал центральный защитник эксклюзивно для Sport.ua. – За «Колос» я выступал с июля 2023 года и считаю, что служил клубу верой и правдой. В том, что приходится покидать «Колос», ничего страшного не вижу, это – футбол. Радует, что на мажорной ноте завершил свой этап карьеры в «Колосе», ведь в победном поединке 30 тура УПЛ с «Шахтером» провел на поле 90 минут в роли капитана.

Что дальше? У меня контракт с «Колосом» до 30 июня 2026, с партнерами по команде я уже распрощался. Через месяц буду свободным агентом. Сейчас мои представители подыскивают варианты по трудоустройству».

В текущем сезоне Валерий Бондаренко провел за «Колос» 14 поединков.

Ранее Руслан Костышин рассказал, как экспериментальный состав «Колоса» сумел обыграть «Шахтер».

Андрей Писаренко
