Костышин рассказал, как экспериментальный состав Колоса обыграл Шахтер

Украина. Премьер лига
22 мая 2026, 14:32
«Колос» на мажорной ноте завершил сезон

ФК Колос. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о поединке 30 тура УПЛ с «Шахтером», в котором его подопечные одержали победу – 1:0.

«Было трудно в дебюте. Это можно объяснить тем, что «Колос» выступал в экспериментальном составе, прежде всего, ротация была в линии обороны. Вышел в старте и ветеран Тарас Степаненко, поэтому на первых минутах нашим действиям не хватало сбалансированности.

Однако где-то в середине первого тайма удалось отодвинуть игру от своих ворот благодаря активности в среднем блоке, что усложнило дончанам контроль мяча, надежной подстраховки.

Я не думаю, что на действия «горняков» повлияло, образно говоря, чемоданное настроение, скорее мои подопечные продемонстрировали качественную игру. Они выполнили предматчевую установку, не уступали сопернику в динамике, в нужный момент прибавляли обороты, пытались использовать всю ширину поля.

Не может не радовать, что в противостоянии с грозным визави те мои подопечные, которые не имели достаточной игровой практики, доказали, что на них можно рассчитывать».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Шахтер Шахтер Донецк Руслан Костышин
Андрей Писаренко
Товарняк забудут.
А сегодняшняя победа юнаков-горняков 2-0 над Колосками, обеспечившая второй комплект золота к Юбилею - запомнится.
Даже Гусол и Денисенко, которых спустили с основы - не помогли колоскам!
