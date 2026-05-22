Костышин рассказал, как экспериментальный состав Колоса обыграл Шахтер

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о поединке 30 тура УПЛ с «Шахтером», в котором его подопечные одержали победу – 1:0.

«Было трудно в дебюте. Это можно объяснить тем, что «Колос» выступал в экспериментальном составе, прежде всего, ротация была в линии обороны. Вышел в старте и ветеран Тарас Степаненко, поэтому на первых минутах нашим действиям не хватало сбалансированности.

Однако где-то в середине первого тайма удалось отодвинуть игру от своих ворот благодаря активности в среднем блоке, что усложнило дончанам контроль мяча, надежной подстраховки.

Я не думаю, что на действия «горняков» повлияло, образно говоря, чемоданное настроение, скорее мои подопечные продемонстрировали качественную игру. Они выполнили предматчевую установку, не уступали сопернику в динамике, в нужный момент прибавляли обороты, пытались использовать всю ширину поля.

Не может не радовать, что в противостоянии с грозным визави те мои подопечные, которые не имели достаточной игровой практики, доказали, что на них можно рассчитывать».