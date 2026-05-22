Колос определился, где будет готовиться к новому сезону

Как стало известно Sport.ua, сразу после возвращения из Львова, где в поединке заключительного 30 тура УПЛ была одержана победа над «Шахтером» – 1:0, футболисты «Колоса» ушли в отпуск. А легионеры отправились на родину прямо из Львова.

По имеющейся информации подопечные Руслана Костышина возобновят тренировочный процесс 23 июня в Ковалевке. Все этапы подготовки к новому сезону пройдут на клубной спортбазе, где созданы надлежащие условия.

Поиском спарринг-партнеров в «Колосе» еще не занимались, но в планах проведение 5-6 контрольных матчей.

Точно за «Колос» больше не будут выступать Тарас Степаненко, Валерий Бондаренко, неизвестно, останется ли арендованный у «Шахтера» Эдуард Козик.

Состав «Колоса» могут пополнить три «летних» новичка, с которыми ведутся переговоры.

«Колос» набрал 49 очков и занимает 5 место в чемпионате.