УАФ и Андрей Шевченко обратились к Степаненко, который завершил карьеру
Экс-полузащитник сборной Украины повесил бутсы на гвоздь после матча 30-го тура Премьер-лиги
Украинская ассоциация футбола (УАФ) и ее президент Андрей Шевченко обратились к полузащитнику «Колоса» Тарасу Степаненко, который завершил карьеру после матча 30-го тура Премьер-лиги:
«Настоящий боец, лидер на поле и вне его, символ неуступчивости, стального характера и абсолютной преданности игре. Таким мы запомним Тараса в футболке национальной сборной Украины и клубов, где он играл.
В сборной Степаненко провел 87 матчей и стал участником трех чемпионатов Европы (2016, 2020, 2024). Однако мы не прощаемся, ведь впереди еще немало общих достижений и новых эмоций», – сообщила пресс-служба УАФ.
«Очень яркая карьера, спасибо за преданность футболу и сборной Украины. Поздравляю с переходом на новый этап футбольного пути. Желаю удачи в работе в тренерском штабе национальной команды», – сказал Шевченко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
