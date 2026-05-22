Украина. Премьер лига
22 мая 2026, 13:01 |
УАФ и Андрей Шевченко обратились к Степаненко, который завершил карьеру

Экс-полузащитник сборной Украины повесил бутсы на гвоздь после матча 30-го тура Премьер-лиги

УАФ. Тарас Степаненко

Украинская ассоциация футбола (УАФ) и ее президент Андрей Шевченко обратились к полузащитнику «Колоса» Тарасу Степаненко, который завершил карьеру после матча 30-го тура Премьер-лиги:

«Настоящий боец, лидер на поле и вне его, символ неуступчивости, стального характера и абсолютной преданности игре. Таким мы запомним Тараса в футболке национальной сборной Украины и клубов, где он играл.

В сборной Степаненко провел 87 матчей и стал участником трех чемпионатов Европы (2016, 2020, 2024). Однако мы не прощаемся, ведь впереди еще немало общих достижений и новых эмоций», – сообщила пресс-служба УАФ.

«Очень яркая карьера, спасибо за преданность футболу и сборной Украины. Поздравляю с переходом на новый этап футбольного пути. Желаю удачи в работе в тренерском штабе национальной команды», – сказал Шевченко.

Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Это же ради Степаненко  матч Колоса вынесли из тура? Правильное решение.
