Фиорентина и Аталанта разошлись миром в последнем туре Серии A

В матче последнего, 38-го тура Серии А Фиорентина и Аталанта не определили победителя во Флоренции (1:1).

Этот матч особого турнирного значения не имел, поэтому был сыгран ранее других поединков тура.

Хозяева поля открыли счет в конце первого тайма. На 39-й минуте Роберто Пикколи после передачи Марко Брешианини вывел Фиорентину вперед.

После перерыва бергамаски значительно добавили в атаке и создали немало моментов. Усилия гостей принесли результат на 82-й минуте, когда защитник Фиорентины Пьетро Комуццо срезал мяч в собственные ворота (1:1).

Фиорентина занимает 14-е место (59 очков), а Аталанта финишировала на 7-й позиции (42 очка) и будет выступать в Лиге конференций.

Серия А. 38-й тур

22 мая 2026, Флоренция

Фиорентина – Аталанта – 1:1

Голы: Пикколи, 39 – Комуццо, 82 (автогол)

