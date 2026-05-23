В субботу, 23 мая, состоится поединок 29-го тура Первой лиги Украины между «Металлистом» и «ЮКСА». По киевскому времени игра начнется в 13:00.



Металлист



Для харьковского клуба текущий сезон складывается достаточно средне. После 27 поединков Первой лиги Украины на балансе «Металлиста» есть только 31 балл, что пока позволяет находиться на 12-й строчке общего зачета. Однако расстояние от зоны переходных игр на вылет невелико – всего 1 очко.



В национальном кубке харьковчане обыграли «Маяк Сарны», однако на стадии 1/16 финала уступили черкасскому «ЛНЗ».



ЮКСА



Результаты «крестоносцев» выглядят не намного успешнее. По итогам 28 поединков национального чемпионата на балансе «ЮКСА» есть 33 зачетных пункта, благодаря которым коллектив находится на 7-й позиции турнирной таблицы. Однако расстояние от зоны переходных игр на вылет до сих пор опасно и составляет 3 очка за 2 тура до завершения соревнований.



Кубок Украины «ЮКСА» покинула из-за технического поражения, зачисленного в связи с выходом на поле незаявленного игрока, на стадии 1/32 финала в игре против винницкой «Нивы».



Личные встречи



Коллективы встречались между собой трижды. 2 раза побеждала «ЮКСА», а еще 1 игра завершилась вничью.



Интересные факты

«ЮКСА» проиграла в каждом из 3 предыдущих матчей с общим счетом 10:1.

За 6 предыдущих матчей «Металлист» имеет всего 1 победу.

«ЮКСА» не может сохранить ворота сухими уже 7 игр подряд.

