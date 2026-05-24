  4. Андрей АНИЩЕНКО: «Это была крайне важная победа»
Украина. Первая лига
24 мая 2026, 13:57 | Обновлено 24 мая 2026, 13:58
Андрей АНИЩЕНКО: «Это была крайне важная победа»

Наставник «Металлиста» прокомментировал победу над ФК ЮКСА

24 мая 2026, 13:57 | Обновлено 24 мая 2026, 13:58
В поединке 29-го тура Первой лиги «Металлист» со счетом 2:0 обыграл ФК ЮКСА. Впечатлениями о матче поделился главный тренер харьковского клуба Андрей Анищенко.

– Я считаю, что сегодня напряжение и нерв этой игры чувствовались, пожалуй, не только на футбольном поле, но и на трибунах, на дорожках – на всем стадионе. Потому что была крайне важна игра и крайне важна победа. На другую игру мы ребят и не настраивали, потому что сейчас такое положение, что каждая игра – это золотые баллы. Сегодня мы их приобрели.

– Похоже, что ваши ребята отнеслись с полной ответственностью к этому матчу, да?

– Да, да.

– Очень беспокоит Петр Луцив. Что там произошло, что известно сейчас?

– Ну, пока точно наши медики не могут сказать, нужно диагностику делать. Но первое впечатление – это колено. И, вероятно, он выбыл до конца чемпионата.

Сергей Турчак Источник: ФК Металлист
