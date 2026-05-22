Один из лучших полузащитников мира сменит клуб. На него претендует Реал
Энцо Фернандес собирается покинуть «Челси»
Аргентинский полузащитник Энцо Фернандес намерен покинуть «Челси». Об этом сообщает The Independent.
По информации источника, 25-летний футболист решил покинуть лондонский гранд летом. на него претендуют мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» – эти два клуба являются наиболее вероятным вариантами продолжения карьеры аргентинца.
В текущем сезоне на счету Энцо Фернандеса 53 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 15 забитыми мячами и семью голевыми передачами.
