  4. Один из лучших полузащитников мира сменит клуб. На него претендует Реал
22 мая 2026, 20:28
Один из лучших полузащитников мира сменит клуб. На него претендует Реал

Энцо Фернандес собирается покинуть «Челси»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Аргентинский полузащитник Энцо Фернандес намерен покинуть «Челси». Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, 25-летний футболист решил покинуть лондонский гранд летом. на него претендуют мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» – эти два клуба являются наиболее вероятным вариантами продолжения карьеры аргентинца.

В текущем сезоне на счету Энцо Фернандеса 53 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 15 забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что в «Реале» отреагировали на интерес «Челси» к Мбаппе.

Даниил Кирияка Источник: The Independent
