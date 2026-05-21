Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не продается. В Реале отреагировали на интерес Челси к суперзвезде
Испания
21 мая 2026, 21:11 | Обновлено 21 мая 2026, 21:29
908
0

Не продается. В Реале отреагировали на интерес Челси к суперзвезде

Флорентино Перес четко дал понять, что Килиан Мбаппе останется в Мадриде

21 мая 2026, 21:11 | Обновлено 21 мая 2026, 21:29
908
0
Не продается. В Реале отреагировали на интерес Челси к суперзвезде
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В последние дни активизировались слухи о возможном переходе форварда «Реала» Килиана Мбаппе в «Челси». Там француз мог бы воссоединиться с Хаби Алонсо, который начинал текущий сезон в Мадриде, а с лета будет тренировать «синих».

Президент «Реала» Флорентино Перес отреагировал на эту информацию и четко дал понять, что Килиан Мбаппе не продается.

41 гол и 7 ассистов в 43 матчах сезона – такой вклад Мбаппе в игру «Реала». Француз – один из трех самых дорогих футболистов мира, его трансферная стоимость оценивается в 200 млн евро. В последнее время у Килиана разладились отношения с партнерами по «Реалу» и, особенно, с болельщиками. Контракт 27-летнего форварда с «бланкос» рассчитан еще на три сезона.

По теме:
Испанский гранд намерен оставить Салаха в Европе
Президент Трабзонспора выступил с заявлением о звезде сборной Украины
Знаменитый клуб готовит предложение Реалу по Лунину
Реал Мадрид Челси Килиан Мбаппе Флорентино Перес чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Руслан Полищук Источник: TransferFeed
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Футбол | 21 мая 2026, 08:23 84
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников

Представители Швейцарии, Израиля, Кипра, Швеции перешли из Q1 в Q2 ЛЕ

Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Футбол | 21 мая 2026, 10:24 6
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне

Роман вернётся в «Олимпиакос»

Тренер Кудровки: «Как показал матч с ЛНЗ – победить Динамо возможно»
Футбол | 21.05.2026, 19:43
Тренер Кудровки: «Как показал матч с ЛНЗ – победить Динамо возможно»
Тренер Кудровки: «Как показал матч с ЛНЗ – победить Динамо возможно»
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Футбол | 21.05.2026, 08:44
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
Футбол | 21.05.2026, 17:05
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
20.05.2026, 09:53 9
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
21.05.2026, 09:50 3
Футбол
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
20.05.2026, 16:50 4
Бокс
Усик провел битву взглядов с Верховеном. Чем закончилось?
Усик провел битву взглядов с Верховеном. Чем закончилось?
19.05.2026, 20:24 2
Бокс
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
20.05.2026, 16:12 3
Футбол
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
20.05.2026, 20:39 13
Футбол
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
20.05.2026, 13:35 16
Теннис
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
21.05.2026, 07:27 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем