Не продается. В Реале отреагировали на интерес Челси к суперзвезде
Флорентино Перес четко дал понять, что Килиан Мбаппе останется в Мадриде
В последние дни активизировались слухи о возможном переходе форварда «Реала» Килиана Мбаппе в «Челси». Там француз мог бы воссоединиться с Хаби Алонсо, который начинал текущий сезон в Мадриде, а с лета будет тренировать «синих».
Президент «Реала» Флорентино Перес отреагировал на эту информацию и четко дал понять, что Килиан Мбаппе не продается.
41 гол и 7 ассистов в 43 матчах сезона – такой вклад Мбаппе в игру «Реала». Француз – один из трех самых дорогих футболистов мира, его трансферная стоимость оценивается в 200 млн евро. В последнее время у Килиана разладились отношения с партнерами по «Реалу» и, особенно, с болельщиками. Контракт 27-летнего форварда с «бланкос» рассчитан еще на три сезона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
