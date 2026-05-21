Не продается. В Реале отреагировали на интерес Челси к суперзвезде

В последние дни активизировались слухи о возможном переходе форварда «Реала» Килиана Мбаппе в «Челси». Там француз мог бы воссоединиться с Хаби Алонсо, который начинал текущий сезон в Мадриде, а с лета будет тренировать «синих».

Президент «Реала» Флорентино Перес отреагировал на эту информацию и четко дал понять, что Килиан Мбаппе не продается.

41 гол и 7 ассистов в 43 матчах сезона – такой вклад Мбаппе в игру «Реала». Француз – один из трех самых дорогих футболистов мира, его трансферная стоимость оценивается в 200 млн евро. В последнее время у Килиана разладились отношения с партнерами по «Реалу» и, особенно, с болельщиками. Контракт 27-летнего форварда с «бланкос» рассчитан еще на три сезона.