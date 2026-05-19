Подключили мать игрока. Челси планирует осуществить супертрансфер из Реала

Лондонский «Челси» приступил к подготовке к супертрансферу нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Сообщается, что в переходе звездного игрока заинтересован новый тренер «синих» Хаби Алонсо, у которого сложились отличные отношения с французом во время совместной работы в Мадриде. Представители «Челси» уже связались с матерью футболиста, чтобы узнать предварительное мнение его окружения относительно потенциального перехода.

Мбаппе перешел в «Реал» из ПСЖ в 2024 году на правах свободного агента. Его контракт с мадридцами рассчитан до 2029 года, а трансферная стоимость оценивается в 200 млн евро.