Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Подключили мать игрока. Челси планирует осуществить супертрансфер из Реала
Англия
19 мая 2026, 19:18 | Обновлено 19 мая 2026, 19:24
357
0

Подключили мать игрока. Челси планирует осуществить супертрансфер из Реала

Хаби Алонсо хочет воссоединиться с Мбаппе

19 мая 2026, 19:18 | Обновлено 19 мая 2026, 19:24
357
0
Подключили мать игрока. Челси планирует осуществить супертрансфер из Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Алонсо и Мбаппе

Лондонский «Челси» приступил к подготовке к супертрансферу нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Сообщается, что в переходе звездного игрока заинтересован новый тренер «синих» Хаби Алонсо, у которого сложились отличные отношения с французом во время совместной работы в Мадриде. Представители «Челси» уже связались с матерью футболиста, чтобы узнать предварительное мнение его окружения относительно потенциального перехода.

Мбаппе перешел в «Реал» из ПСЖ в 2024 году на правах свободного агента. Его контракт с мадридцами рассчитан до 2029 года, а трансферная стоимость оценивается в 200 млн евро.

По теме:
Провалился в МЮ, примет Бенфику. Трубин и Судаков узнали имя нового тренера
Автор лучшей беспроигрышной серии в топ-5 лигах может решить судьбу АПЛ
Кривбасс выкупит контракт полузащитника у Маккаби Тель-Авив
Килиан Мбаппе Челси Реал Мадрид чемпионат Англии по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига Английская Премьер-лига трансферы Хаби Алонсо
Андрей Плыгун Источник: El Nacional
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стародубцева выиграла первый матч на WTA 250 в Рабате и вышла на Калинину
Теннис | 19 мая 2026, 18:19 9
Стародубцева выиграла первый матч на WTA 250 в Рабате и вышла на Калинину
Стародубцева выиграла первый матч на WTA 250 в Рабате и вышла на Калинину

Юлия в двух сетах одолела Анхелу Фита Болуду в первом раунде соревнований в Марокко

Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
Футбол | 19 мая 2026, 07:08 6
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался

Украинец поблагодарил Карвахаля

ФОТО. Жена Усика засветила свою грудь: ослепила красотой
Бокс | 18.05.2026, 20:12
ФОТО. Жена Усика засветила свою грудь: ослепила красотой
ФОТО. Жена Усика засветила свою грудь: ослепила красотой
Левандовски попрощался с Камп Ноу и сразу подписал новый контракт
Футбол | 18.05.2026, 22:49
Левандовски попрощался с Камп Ноу и сразу подписал новый контракт
Левандовски попрощался с Камп Ноу и сразу подписал новый контракт
ОФИЦИАЛЬНО. Лассина Траоре продлил контракт с Шахтером
Футбол | 19.05.2026, 18:51
ОФИЦИАЛЬНО. Лассина Траоре продлил контракт с Шахтером
ОФИЦИАЛЬНО. Лассина Траоре продлил контракт с Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
18.05.2026, 06:23 11
Футбол
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
19.05.2026, 09:13 15
Футбол
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
18.05.2026, 10:05 18
Футбол
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
17.05.2026, 21:59
Хоккей
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
18.05.2026, 12:30 86
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
19.05.2026, 08:16 1
Бокс
ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии
ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии
17.05.2026, 19:59
Хоккей
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
18.05.2026, 11:14 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем