С кем сыграет Калинина? Определена финальная пара турнира WTA 250 в Рабате
Ангелина встретится с Петрой Марчинко, которая в полуфинале одолела Жиль Тайхман
На грунтовом турнире WTA 250 в Рабате (Марокко) определена финальная пара.
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 84) в полуфинале переиграла Панну Удварди (Венгрия, WTA 68) в двух сетах, повесив баранку в первой партии.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Калинина проведет третий финал на уровне Тура и первый с 2023 года, когда уступила Елене Рыбакиной в решаюшем поединке тысячника в Риме.
Ангелина поборется за первый трофей в карьере – помимо ранее упомянутого Рима, в 2021 году украинка проиграла Юлии Путинцевой в финале WTA 250 в Будапеште.
В финале Рабата Калинина встретится с Петрой Марчинко (WTA 76) – хорватка в полуфинале выбила Жиль Тайхман (Швейцария, WTA 207). На пути к финалу Петра уже выигрывала у представительницы Украины – во втором круге она вырвала победу у Елизаветы Котляр.
Марчинко впервые в карьере сыграет в финале на уровне Тура. До соревнований в Рабате она ни разу не выходила даже в четвертьфинал.
Ранее Калинина ни разу не играла против Марчинко. Финал в Рабате состоится 23 мая и начнется не ранее 15:00 по Киеву.
WTA 250 Рабат. Грунт, 1/2 финала
Панна Удварди [7] – Ангелина Калинина – 0:6, 3:6
Жиль Тайхман – Петра Марчинко [6] – 6:7 (2:7), 3:6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр отреагировал на слухи о возможном переходе в другую команду
Вратарь настроен остаться в «Реале»