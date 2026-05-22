  4. С кем сыграет Калинина? Определена финальная пара турнира WTA 250 в Рабате
22 мая 2026, 18:27
С кем сыграет Калинина? Определена финальная пара турнира WTA 250 в Рабате

Ангелина встретится с Петрой Марчинко, которая в полуфинале одолела Жиль Тайхман

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

На грунтовом турнире WTA 250 в Рабате (Марокко) определена финальная пара.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 84) в полуфинале переиграла Панну Удварди (Венгрия, WTA 68) в двух сетах, повесив баранку в первой партии.

Калинина проведет третий финал на уровне Тура и первый с 2023 года, когда уступила Елене Рыбакиной в решаюшем поединке тысячника в Риме.

Ангелина поборется за первый трофей в карьере – помимо ранее упомянутого Рима, в 2021 году украинка проиграла Юлии Путинцевой в финале WTA 250 в Будапеште.

В финале Рабата Калинина встретится с Петрой Марчинко (WTA 76) – хорватка в полуфинале выбила Жиль Тайхман (Швейцария, WTA 207). На пути к финалу Петра уже выигрывала у представительницы Украины – во втором круге она вырвала победу у Елизаветы Котляр.

Марчинко впервые в карьере сыграет в финале на уровне Тура. До соревнований в Рабате она ни разу не выходила даже в четвертьфинал.

Ранее Калинина ни разу не играла против Марчинко. Финал в Рабате состоится 23 мая и начнется не ранее 15:00 по Киеву.

WTA 250 Рабат. Грунт, 1/2 финала

Панна Удварди [7] – Ангелина Калинина – 0:6, 3:6
Жиль Тайхман – Петра Марчинко [6] – 6:7 (2:7), 3:6

Даниил Агарков
Написати: "Лізо, на цьому місці могла бути твоя реклама", - мабуть, було б деяким перебільшенням, але найважчу гру Петра провела тут проти Котляр.
