Украина. Премьер лига22 мая 2026, 18:45 | Обновлено 22 мая 2026, 19:30
1649
1
ФОТО. 12+12. Кривбасс объявил о трансфере Мендосы и попрощался с игроком
У игрока 12 голов и 12 ассистов
22 мая 2026, 18:45 | Обновлено 22 мая 2026, 19:30
1649
Клуб УПЛ Кривбасс подтвердил переход атакующего хавбека Глейкера Мендосы в Шахтер и попрощался с игроком красивым постером.
Игрок стал одним из топовых легионеров в нынешней УПЛ. В текущем сезоне отметился четырьмя голами в ворота Динамо.
За полтора сезона в составе Кривбасса 24-летний игрок провел 33 матча, забил 12 голов и сделал 12 результативных передач.
Трансфер оценивается в 3 миллиона евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 мая 2026, 17:44 18
Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2031 года
Бокс | 22 мая 2026, 01:23 1
Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе
Футбол | 22.05.2026, 18:38
Футбол | 22.05.2026, 08:48
Хоккей | 22.05.2026, 07:55
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Дуже дешево як за лега з такими показниками. Срна знов втер носа конкурентам з Динамо, Полісся і МХ1925. ну нічого, будуть тішитись підписанням Брагару
Популярные новости
21.05.2026, 06:41 14
21.05.2026, 09:50 3
21.05.2026, 10:47 1
20.05.2026, 16:51 19
22.05.2026, 07:35 2
22.05.2026, 06:23 9
21.05.2026, 17:05 18
20.05.2026, 20:39 13