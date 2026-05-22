22 мая 2026, 18:45 | Обновлено 22 мая 2026, 19:30
ФОТО. 12+12. Кривбасс объявил о трансфере Мендосы и попрощался с игроком

У игрока 12 голов и 12 ассистов

ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

Клуб УПЛ Кривбасс подтвердил переход атакующего хавбека Глейкера Мендосы в Шахтер и попрощался с игроком красивым постером.

Игрок стал одним из топовых легионеров в нынешней УПЛ. В текущем сезоне отметился четырьмя голами в ворота Динамо.

За полтора сезона в составе Кривбасса 24-летний игрок провел 33 матча, забил 12 голов и сделал 12 результативных передач.

Трансфер оценивается в 3 миллиона евро.

Иван Зинченко
Дуже дешево як за лега з такими показниками. Срна знов втер носа конкурентам з Динамо, Полісся і МХ1925. ну нічого, будуть тішитись підписанням Брагару 
