ФОТО. 12+12. Кривбасс объявил о трансфере Мендосы и попрощался с игроком

Клуб УПЛ Кривбасс подтвердил переход атакующего хавбека Глейкера Мендосы в Шахтер и попрощался с игроком красивым постером.

Игрок стал одним из топовых легионеров в нынешней УПЛ. В текущем сезоне отметился четырьмя голами в ворота Динамо.

За полтора сезона в составе Кривбасса 24-летний игрок провел 33 матча, забил 12 голов и сделал 12 результативных передач.

Трансфер оценивается в 3 миллиона евро.