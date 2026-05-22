Легенда Арсенала жалеет, что не перебрался в Реал: «Мне предлагали...»

Легенда лондонского Арсенала Патрик Виейра заявил, что сожалеет, что не согласился на трансфер в мадридский «Реал».

«Я сожалею, что не перешел в «Реал». Мне предлагали это в течение четырех лет подряд, когда я играл за Арсенал. В последний год я сказал да, все договоренности были готовы, но я начал думать.

Я слишком сильно любил «Арсенал». Когда я приехал в Мадрид как посол «Манчестер Сити», Флорентино Перес сказал мне: «Ты был единственным игроком, который отказал «Реалу», – сказал Виейра.

Патрик Виейра – легенда лондонского «Арсенала». За этот клуб легендарный француз выступал в период с 1996 по 2005 год и успел полюбиться фанатам лондонцев.