  Легенда Арсенала жалеет, что не перебрался в Реал: «Мне предлагали...»
22 мая 2026, 16:17 | Обновлено 22 мая 2026, 16:34
Легенда Арсенала жалеет, что не перебрался в Реал: «Мне предлагали...»

Патрик Виейра рассказал о прошлом

Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Виейра

Легенда лондонского Арсенала Патрик Виейра заявил, что сожалеет, что не согласился на трансфер в мадридский «Реал».

«Я сожалею, что не перешел в «Реал». Мне предлагали это в течение четырех лет подряд, когда я играл за Арсенал. В последний год я сказал да, все договоренности были готовы, но я начал думать.

Я слишком сильно любил «Арсенал». Когда я приехал в Мадрид как посол «Манчестер Сити», Флорентино Перес сказал мне: «Ты был единственным игроком, который отказал «Реалу», – сказал Виейра.

Патрик Виейра – легенда лондонского «Арсенала». За этот клуб легендарный француз выступал в период с 1996 по 2005 год и успел полюбиться фанатам лондонцев.

Патрик Виейра Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу чемпионат Испании по футболу трансферы Ла Лига трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Реал Мадрид
Олег Вахоцкий Источник: La Gazzetta dello Sport
