  4. Данило СИКАН: «Для меня это потерянный сезон. Я почувствовал боль»
22 мая 2026, 14:30 | Обновлено 22 мая 2026, 14:47
1

Данило СИКАН: «Для меня это потерянный сезон. Я почувствовал боль»

Нападающий «Андерлехта» прокомментировал победу над «Сент-Трюйденом»

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий «Андерлехта» Даниил Сикан прокомментировал победу над «Сент-Трюйденом» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата Бельгии, в котором форвард забил два гола:

«Я наконец-то чувствую себя на 100%. Я очень счастлив, что забил эти важные для команды голы. Конечно, болельщики ожидают большего, чем четвертое место для «Андерлехта», но это нужно было закрепить, и мы это сделали. Я много работал, чтобы вернуться после травмы.

Уже в первые недели здесь я почувствовал боль. Мои партнеры и тренерский штаб очень меня поддержали. Для меня это потерянный сезон. Я так это вижу. Но эти голы – не мои, это голы всей команды».

Андерлехт чемпионат Бельгии по футболу Сент-Трюйден Даниил Сикан
Дмитрий Вус Источник: Walfoot.be
А що це за чучело на фото,що фото Сікана не знайшли?
