Данило СИКАН: «Для меня это потерянный сезон. Я почувствовал боль»
Нападающий «Андерлехта» прокомментировал победу над «Сент-Трюйденом»
Украинский нападающий «Андерлехта» Даниил Сикан прокомментировал победу над «Сент-Трюйденом» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата Бельгии, в котором форвард забил два гола:
«Я наконец-то чувствую себя на 100%. Я очень счастлив, что забил эти важные для команды голы. Конечно, болельщики ожидают большего, чем четвертое место для «Андерлехта», но это нужно было закрепить, и мы это сделали. Я много работал, чтобы вернуться после травмы.
Уже в первые недели здесь я почувствовал боль. Мои партнеры и тренерский штаб очень меня поддержали. Для меня это потерянный сезон. Я так это вижу. Но эти голы – не мои, это голы всей команды».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
