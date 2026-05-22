Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле

Защитник «Аякса» и сборной Украины Александр Зинченко посетил Киев в период восстановления после травмы.

29-летний футболист опубликовал в соцсетях фото со стадиона НТК имени Банникова и оставил короткий пост.

«Так счастлив снова почувствовать газон. #Божийплан», – написал Александр Зинченко.

Украинец продолжает реабилитацию после серьезной травмы колена, полученной в феврале в матче Эредивизи против «Фортуны Ситтард». Футболист пропустит остаток сезона и перенесет операцию.

Контракт украинца с «Аяксом» действует до лета 2026 года.