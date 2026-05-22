Англия22 мая 2026, 22:02 |
1215
2
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Александр посетил столицу
22 мая 2026, 22:02 |
1215
Защитник «Аякса» и сборной Украины Александр Зинченко посетил Киев в период восстановления после травмы.
29-летний футболист опубликовал в соцсетях фото со стадиона НТК имени Банникова и оставил короткий пост.
«Так счастлив снова почувствовать газон. #Божийплан», – написал Александр Зинченко.
Украинец продолжает реабилитацию после серьезной травмы колена, полученной в феврале в матче Эредивизи против «Фортуны Ситтард». Футболист пропустит остаток сезона и перенесет операцию.
Контракт украинца с «Аяксом» действует до лета 2026 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 мая 2026, 08:48 25
Вратарь настроен остаться в «Реале»
Футбол | 22 мая 2026, 13:19 20
Испанец возглавлял команду в течение 10 лет
Футбол | 22.05.2026, 10:17
Футбол | 22.05.2026, 20:14
Футбол | 22.05.2026, 07:02
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Броні немає?Ходи сюди!Ба більше на якій підставі він покине територію країни?Скажу так якщо він поине територію країни це буде блядство.Тоді пофіг всім пацанам на все
Епіцентр..
Популярные новости
20.05.2026, 16:50 4
21.05.2026, 22:59 3
21.05.2026, 06:41 14
20.05.2026, 17:49 5
20.05.2026, 16:12 3
21.05.2026, 17:05 18
20.05.2026, 20:39 13
22.05.2026, 07:35 2