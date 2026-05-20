Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко двумя словами отреагировал на чемпионство Арсенала в АПЛ
Англия
20 мая 2026, 07:54 |
2313
1

Зинченко двумя словами отреагировал на чемпионство Арсенала в АПЛ

Александр поздравил бывших одноклубников

20 мая 2026, 07:54 |
2313
1 Comments
Зинченко двумя словами отреагировал на чемпионство Арсенала в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Манчестер Сити не смог обыграть Борнмут (1:1) в 37-м туре Английской Премьер-лиги, что «подарило» лондонскому Арсеналу досрочное чемпионство в АПЛ.

На триумф подопечных Микеля Артеты отреагировал бывший игрок лондонского клуба Александр Зинченко: «Поздравляю, канониры ❤️», – написал Зинченко.

С июля 2022 по февраль 2026 Александр Зинченко был игроком лондонского клуба. В сентябре прошлого года он перешел на правах аренды в «Ноттингем Форест», а 1 февраля 2026 «Аякс» приобрел украинца у «Арсенала».

За свою карьеру в составе лондонцев Александр Зинченко провел 91 матч во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

По теме:
Гвардиола заговорил о будущем в Ман Сити после триумфа Арсенала в АПЛ
Турнирная таблица АПЛ. Арсенал взял трофей, Борнмут вышел в еврокубки
Челси – Тоттенхэм – 2:1. Де Дзерби в борьбе за выживание. Видео голов
Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(46)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, поехал ли Пономаренко с Динамо на финал Кубка Украины
Футбол | 19 мая 2026, 10:44 7
Стало известно, поехал ли Пономаренко с Динамо на финал Кубка Украины
Стало известно, поехал ли Пономаренко с Динамо на финал Кубка Украины

Форвард киевского клуба отправился во Львов и имеет все шансы выйти в стартовом составе

Шевченко сказал Суркисам «нет». Самый громкий трансфер Динамо
Футбол | 19 мая 2026, 08:42 16
Шевченко сказал Суркисам «нет». Самый громкий трансфер Динамо
Шевченко сказал Суркисам «нет». Самый громкий трансфер Динамо

Гливинский рассказал, как в «Динамо» пытались удержать нападающего

Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Футбол | 20.05.2026, 07:02
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Футбол | 20.05.2026, 04:10
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
Футбол | 19.05.2026, 23:27
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
В Инстаграм!
Ответить
0
Популярные новости
Турки Аль-Шейх оценил шансы Верховена в бою против Усика
Турки Аль-Шейх оценил шансы Верховена в бою против Усика
19.05.2026, 09:30 1
Бокс
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
19.05.2026, 06:23 38
Футбол
Йожеф Сабо обратился к Шевченко после назначения Мальдеры
Йожеф Сабо обратился к Шевченко после назначения Мальдеры
19.05.2026, 07:32 10
Футбол
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
18.05.2026, 09:25 7
Футбол
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
18.05.2026, 12:30 87
Футбол
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
18.05.2026, 10:05 18
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
18.05.2026, 08:42 15
Футбол
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
18.05.2026, 10:44 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем