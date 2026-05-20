Зинченко двумя словами отреагировал на чемпионство Арсенала в АПЛ

Манчестер Сити не смог обыграть Борнмут (1:1) в 37-м туре Английской Премьер-лиги, что «подарило» лондонскому Арсеналу досрочное чемпионство в АПЛ.

На триумф подопечных Микеля Артеты отреагировал бывший игрок лондонского клуба Александр Зинченко: «Поздравляю, канониры ❤️», – написал Зинченко.

С июля 2022 по февраль 2026 Александр Зинченко был игроком лондонского клуба. В сентябре прошлого года он перешел на правах аренды в «Ноттингем Форест», а 1 февраля 2026 «Аякс» приобрел украинца у «Арсенала».

За свою карьеру в составе лондонцев Александр Зинченко провел 91 матч во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.