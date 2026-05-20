Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола заговорил о будущем в Ман Сити после триумфа Арсенала в АПЛ
Англия
20 мая 2026, 07:38 |
280
0

Гвардиола заговорил о будущем в Ман Сити после триумфа Арсенала в АПЛ

Пеп хочет поговорить с председателем правления «горожан»

20 мая 2026, 07:38 |
280
0
Гвардиола заговорил о будущем в Ман Сити после триумфа Арсенала в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола после матча против Борнмута (1:1) в 37 туре АПЛ высказался о своем будущем во главе горожан.

«Я мог бы сказать, что у меня еще один год контракта, и по разговорам, которые я имел в течение многих-многих лет, по моему опыту: когда ты объявляешь что-либо во время соревнований – это всегда имеет очень плохой результат.

Как вы понимаете, первый человек, с которым я должен поговорить, – это мой председатель правления. Потому что мы решили, что после завершения сезона сядем и поговорим. Всё просто. А уже после этого мы примем решение.

Слушайте, у меня еще год контракта, и я не буду об этом говорить, потому что должен обсудить это со своим председателем правления, игроками и тренерским штабом. Когда мы играем в Кубке Англии, перед тем как квалифицироваться в Лигу чемпионов и выступаем в Премьер-лиге – у меня в голове есть только одна вещь: я сосредоточен на том, чтобы помочь команде набрать как можно больше очков, и мы это сделали.

Я самый счастливый человек на планете, что нахожусь в этом клубе – он просто потрясающий. Сейчас сезон для нас завершен, и мы хотим завершить его последним матчем вместе с нашими болельщиками, и я знаю, что они придут. За 10 сезонов они были с нами во многих хороших моментах, и именно так мы должны действовать до конца», – сказал Гвардиола.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Манчестер Сити занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 78 турнирных баллов после 37 сыгранных матчей. Арсенал досрочно завоевал титул АПЛ.

По теме:
Турнирная таблица АПЛ. Арсенал взял трофей, Борнмут вышел в еврокубки
Челси – Тоттенхэм – 2:1. Де Дзерби в борьбе за выживание. Видео голов
Челси переиграл Тоттенхэм и борется за еврокубки. Шпоры могут вылететь
Пеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Manchester Evening News
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Футбол | 19 мая 2026, 14:14 13
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб

Александр вернется в донецкий Шахтер

Турки Аль-Шейх оценил шансы Верховена в бою против Усика
Бокс | 19 мая 2026, 09:30 1
Турки Аль-Шейх оценил шансы Верховена в бою против Усика
Турки Аль-Шейх оценил шансы Верховена в бою против Усика

Функционер предупредил Александра о тяжелом бое

Фрайбург – Астон Вилла. Прогноз и анонс на финал Лиги Европы
Футбол | 20.05.2026, 06:22
Фрайбург – Астон Вилла. Прогноз и анонс на финал Лиги Европы
Фрайбург – Астон Вилла. Прогноз и анонс на финал Лиги Европы
ВИДЕО. Забарный стал амбассадором Сola-Cola, но фаны его затролили
Футбол | 19.05.2026, 23:47
ВИДЕО. Забарный стал амбассадором Сola-Cola, но фаны его затролили
ВИДЕО. Забарный стал амбассадором Сola-Cola, но фаны его затролили
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
Бокс | 19.05.2026, 07:27
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
18.05.2026, 01:44 4
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
19.05.2026, 08:16 2
Бокс
Левандовски попрощался с Камп Ноу и сразу подписал новый контракт
Левандовски попрощался с Камп Ноу и сразу подписал новый контракт
18.05.2026, 22:49 2
Футбол
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
19.05.2026, 06:23 38
Футбол
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
18.05.2026, 18:43 57
Футбол
ИТАУМА: «Усик, конечно, заслужил, но, честно говоря, это какое-то безумие»
ИТАУМА: «Усик, конечно, заслужил, но, честно говоря, это какое-то безумие»
18.05.2026, 06:32
Бокс
ФОТО. Жена Усика поделилась горячим снимком: сеть в восторге
ФОТО. Жена Усика поделилась горячим снимком: сеть в восторге
18.05.2026, 20:12 6
Бокс
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
18.05.2026, 12:30 87
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем