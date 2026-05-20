Гвардиола заговорил о будущем в Ман Сити после триумфа Арсенала в АПЛ

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола после матча против Борнмута (1:1) в 37 туре АПЛ высказался о своем будущем во главе горожан.

«Я мог бы сказать, что у меня еще один год контракта, и по разговорам, которые я имел в течение многих-многих лет, по моему опыту: когда ты объявляешь что-либо во время соревнований – это всегда имеет очень плохой результат.

Как вы понимаете, первый человек, с которым я должен поговорить, – это мой председатель правления. Потому что мы решили, что после завершения сезона сядем и поговорим. Всё просто. А уже после этого мы примем решение.

Слушайте, у меня еще год контракта, и я не буду об этом говорить, потому что должен обсудить это со своим председателем правления, игроками и тренерским штабом. Когда мы играем в Кубке Англии, перед тем как квалифицироваться в Лигу чемпионов и выступаем в Премьер-лиге – у меня в голове есть только одна вещь: я сосредоточен на том, чтобы помочь команде набрать как можно больше очков, и мы это сделали.

Я самый счастливый человек на планете, что нахожусь в этом клубе – он просто потрясающий. Сейчас сезон для нас завершен, и мы хотим завершить его последним матчем вместе с нашими болельщиками, и я знаю, что они придут. За 10 сезонов они были с нами во многих хороших моментах, и именно так мы должны действовать до конца», – сказал Гвардиола.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Манчестер Сити занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 78 турнирных баллов после 37 сыгранных матчей. Арсенал досрочно завоевал титул АПЛ.