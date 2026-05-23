  4. Йожеф САБО: «Я не знаю, как они будут играть с таким составом»
Йожеф САБО: «Я не знаю, как они будут играть с таким составом»

Известный тренер – о киевском «Динамо»

УАФ. Йожеф Сабо

Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился своими мыслями о киевском «Динамо» и Андрее Ярмоленко.

«Хочет ли Ярмоленко побить рекорд Шацких, нужно ли ему это, есть ли у него такая цель, я не знаю… С кем там последний матч чемпионата? С «Кудровкой». Ну, может, клубы как-то договорятся между собой дать Андрею забить те два гола и все.

Напоследок хотел бы поздравить «Динамо» с завоеванием Кубка Украины, искренне рад за клуб, но… Вот не знаю, как с таким составом будет команда играть в следующем сезоне, будет ли претендовать на чемпионство в УПЛ, как проявит себя в еврокубках… Поживем – увидим. Я искренне желаю удачи «Динамо», – сказал Сабо.

Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Фиорентина и Аталанта разошлись миром в последнем туре Серии A
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Стало известно будущее Гвардиолы после ухода из Манчестер Сити
Нужен прощальный матч против West Ham United Football Club 
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
Роналду впервые стал чемпионом! Аль-Наср разгромил Дамак с дублем Криштиану
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
