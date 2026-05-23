Йожеф САБО: «Я не знаю, как они будут играть с таким составом»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился своими мыслями о киевском «Динамо» и Андрее Ярмоленко.

«Хочет ли Ярмоленко побить рекорд Шацких, нужно ли ему это, есть ли у него такая цель, я не знаю… С кем там последний матч чемпионата? С «Кудровкой». Ну, может, клубы как-то договорятся между собой дать Андрею забить те два гола и все.

Напоследок хотел бы поздравить «Динамо» с завоеванием Кубка Украины, искренне рад за клуб, но… Вот не знаю, как с таким составом будет команда играть в следующем сезоне, будет ли претендовать на чемпионство в УПЛ, как проявит себя в еврокубках… Поживем – увидим. Я искренне желаю удачи «Динамо», – сказал Сабо.