Сабо не понял решение Костюка по поводу Ярмоленко

Известный украинский тренер Йожеф Сабо был удивлен тем, что Андрей Ярмоленко не вышел в стартовом составе в финале Кубка Украины.

– Вы прогнозировали, что Ярмоленко выйдет в стартовом составе. Вроде бы все логично, но Андрей вышел на поле только на 56-й минуте. Как думаете, почему так поздно?

– Почему так решил Костюк, мне сложно ответить… Возможно, просто дали лишний раз отдохнуть. Конец сезона все-таки. Усталость накопилась, Андрей уже не слишком молод. Кстати, это же я в свое время забрал Ярмоленко из Чернигова, когда тот был еще совсем юным.

А выпустили его в тот момент, когда игра, в общем, уже была сделана [при счете 2:1 в пользу «Динамо»]. Ярмоленко своим голом просто поставил точку и окончательно убил интригу.