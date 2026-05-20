Ярмоленко после победы в Кубке Украины смог утереть нос Шевченко

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко продолжает подниматься в исторических списках бомбардиров. В финальном матче Кубка Украины против «Чернигова» он отличился очередным голом, который стал для него 22-м в турнире.

Это позволило Ярмоленко опередить Андрея Шевченко в списке лучших бомбардиров Кубка Украины. Теперь он делит позицию с Александром Паляницей, у которого также 22 забитых мяча.

Впереди остаются только два игрока – Андрей Воробей с 25 голами и Максим Шацких, на счету которого 24 результативных удара.

Напомним, Ярмоленко также приближается к историческому рекорду результативности в чемпионате Украины, где у него 123 гола – столько же, как и у Сергея Реброва. Лидером остается Максим Шацких с 124 мячами.