  4. Стало известно, сколько заработало Динамо за победу в Кубке Украины
21 мая 2026, 08:03 | Обновлено 21 мая 2026, 08:04
Стало известно, сколько заработало Динамо за победу в Кубке Украины

Киевляне победили в финале «Чернигов»

Представитель Первой лиги «Чернигов» и киевское «Динамо» встретились в среду, 20 мая, в финальном матче Кубка Украины 2025/26.

Финальный матч завершился победой Игоря Костюка со счетом 3:1.

За победу в финале Кубка Украины киевский клуб получит солидные призовые – 2,5 млн гривен, «Чернигов» пополнит бюджет на 1,5 млн.

Призовые были предусмотрены уже с квалификационного раунда – 100 тысяч гривен, далее 150 и 200 тысяч. И с каждым раундом сумма увеличивается. В полуфинале победитель пары получил 800 тысяч, проигравший – 600.

Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Не впевнений що цієї суми вистачить на з/п Ярмоленку за місяць.
А для Чернігова сума має бути значною 
А призові за кваліфікацію і перші раунди це зароблені за трансляції безпосередньо цих матчів? Чи з чого? Хоча трансляція і в фіналі безплатна.
