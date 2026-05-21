Стало известно, сколько заработало Динамо за победу в Кубке Украины
Киевляне победили в финале «Чернигов»
Представитель Первой лиги «Чернигов» и киевское «Динамо» встретились в среду, 20 мая, в финальном матче Кубка Украины 2025/26.
Финальный матч завершился победой Игоря Костюка со счетом 3:1.
За победу в финале Кубка Украины киевский клуб получит солидные призовые – 2,5 млн гривен, «Чернигов» пополнит бюджет на 1,5 млн.
Призовые были предусмотрены уже с квалификационного раунда – 100 тысяч гривен, далее 150 и 200 тысяч. И с каждым раундом сумма увеличивается. В полуфинале победитель пары получил 800 тысяч, проигравший – 600.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
А для Чернігова сума має бути значною