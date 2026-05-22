Шевченко посоветовали коуча для сборной Украины. Нашли роль и Мальдере
Артем Федецкий хотел бы увидеть во главе сборной Украины связку Маркевича и Мальдеры
Бывший футболист национальной сборной Украины Артем Федецкий до сих пор считает, что «сине-желтых» должен возглавить Мирон Маркевич, но будет болеть и за Андреа Мальдеру.
– Впервые в истории сборную Украины возглавил иностранный специалист. Каковы ваши ожидания от работы Андреа Мальдеры?
– Я с Андреа работал немного еще в сборной. Довольно сильный специалист, хороший человек, профессионал своего дела и квалифицированный специалист. Он был ассистентом Шевченко, ассистентом Де Дзерби. А как ему будет на этом новом посту в сборной – главный тренер – ну, я не знаю, здесь вопрос непростой. Конечно, желаю ему удачи.
По моему мнению, лучшая связка была бы Маркевич – Мальдера, мне она выглядела бы авторитетно, классно. Но, конечно, я буду болеть и желаю удачи. У Андреа есть знание. Посмотрим, время покажет, правильно было решение назначить его главным тренером, - сказал Федецкий.
Зупиніться(астанавітесь) - вже призначено тренера!!!