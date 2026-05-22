Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шевченко посоветовали коуча для сборной Украины. Нашли роль и Мальдере
Сборная УКРАИНЫ
22 мая 2026, 11:22 | Обновлено 22 мая 2026, 11:23
567
2

Шевченко посоветовали коуча для сборной Украины. Нашли роль и Мальдере

Артем Федецкий хотел бы увидеть во главе сборной Украины связку Маркевича и Мальдеры

22 мая 2026, 11:22 | Обновлено 22 мая 2026, 11:23
567
2 Comments
Шевченко посоветовали коуча для сборной Украины. Нашли роль и Мальдере
УАФ

Бывший футболист национальной сборной Украины Артем Федецкий до сих пор считает, что «сине-желтых» должен возглавить Мирон Маркевич, но будет болеть и за Андреа Мальдеру.

– Впервые в истории сборную Украины возглавил иностранный специалист. Каковы ваши ожидания от работы Андреа Мальдеры?

– Я с Андреа работал немного еще в сборной. Довольно сильный специалист, хороший человек, профессионал своего дела и квалифицированный специалист. Он был ассистентом Шевченко, ассистентом Де Дзерби. А как ему будет на этом новом посту в сборной – главный тренер – ну, я не знаю, здесь вопрос непростой. Конечно, желаю ему удачи.

По моему мнению, лучшая связка была бы Маркевич – Мальдера, мне она выглядела бы авторитетно, классно. Но, конечно, я буду болеть и желаю удачи. У Андреа есть знание. Посмотрим, время покажет, правильно было решение назначить его главным тренером, - сказал Федецкий.

По теме:
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Юрий МАКСИМОВ: «Мальдера? Склоняюсь к мнению, что это правильное решение»
Сборная Украины U-21 сыграет два контрольных матча. Кто соперники?
Артем Федецкий Андреа Мальдера сборная Украины по футболу Мирон Маркевич Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола назначение тренера
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Бокс | 21 мая 2026, 11:01 5
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена

Боксер заявил о намерении в четвертый раз стать абсолютным чемпионом мира

ЧМ по хоккею. Где Канада, США и Швеция в своих группах. Таблица
Хоккей | 21 мая 2026, 10:45 0
ЧМ по хоккею. Где Канада, США и Швеция в своих группах. Таблица
ЧМ по хоккею. Где Канада, США и Швеция в своих группах. Таблица

Завершился очередной игровой день на чемпионате мира

Роналду впервые стал чемпионом! Аль-Наср разгромил Дамак с дублем Криштиану
Футбол | 22.05.2026, 04:55
Роналду впервые стал чемпионом! Аль-Наср разгромил Дамак с дублем Криштиану
Роналду впервые стал чемпионом! Аль-Наср разгромил Дамак с дублем Криштиану
Шевченко отреагировал на то, что Ярмоленко побил его рекорд
Футбол | 22.05.2026, 07:42
Шевченко отреагировал на то, что Ярмоленко побил его рекорд
Шевченко отреагировал на то, что Ярмоленко побил его рекорд
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 22.05.2026, 01:23
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Тільки львівські і топлять за свого Мирона   А певні видання не припиняють це публікувати
Зупиніться(астанавітесь) - вже призначено тренера!!!
Ответить
0
Ага, Макаревича  и Машину времени (в СССР) 
Ответить
0
Популярные новости
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
21.05.2026, 10:24 6
Футбол
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
20.05.2026, 13:35 16
Теннис
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
21.05.2026, 06:41 14
Футбол
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
21.05.2026, 22:54 19
Футбол
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
22.05.2026, 06:23 9
Футбол
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
21.05.2026, 08:23 87
Футбол
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
21.05.2026, 10:47 1
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
20.05.2026, 17:49 5
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем