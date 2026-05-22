  4. Сборная Украины U-21 сыграет два контрольных матча. Кто соперники?
22 мая 2026, 09:14 | Обновлено 22 мая 2026, 09:21
Сборная Украины U-21 сыграет два контрольных матча. Кто соперники?

Команда Унаи Мельгосы сыграет со сверстниками из Японии и США

УАФ

В рамках подготовки к сентябрьским матчам отборочного турнира Евро-2027 (U-21) молодежная сборная Украины проведет два контрольных матча. Об этом пишет официальный сайт УАФ.

После окончания клубного сезона молодежная сборная Украины отправится на учебно-тренировочные сборы в Словению, где подопечные Унаи Мельгосы 5 июня сыграют против сверстников из США, а 8 июня проведут матч против сборной Японии U-21.

Расписание матчей «молодежки» на словенском сборе:

Украина U-21 – США U-21
05 июня 2026 года – 18:00
Стадион: Rogaska Slatina (Словения)

Япония U-21 – Украина U-21
08 июня 2026 года – 15:00
Стадион: Gorisnica (Словения)

Ранее сообщалось, что Унаи Мельгоса может уйти с поста сборной Украины U-21.

сборная Украины по футболу U-21 Украинская ассоциация футбола Унаи Мельгоса
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Суперники непогані. Матчі мають бути корисними
