Сборная Украины U-21 сыграет два контрольных матча. Кто соперники?

В рамках подготовки к сентябрьским матчам отборочного турнира Евро-2027 (U-21) молодежная сборная Украины проведет два контрольных матча. Об этом пишет официальный сайт УАФ.

После окончания клубного сезона молодежная сборная Украины отправится на учебно-тренировочные сборы в Словению, где подопечные Унаи Мельгосы 5 июня сыграют против сверстников из США, а 8 июня проведут матч против сборной Японии U-21.

Расписание матчей «молодежки» на словенском сборе:

Украина U-21 – США U-21

05 июня 2026 года – 18:00

Стадион: Rogaska Slatina (Словения)

Япония U-21 – Украина U-21

08 июня 2026 года – 15:00

Стадион: Gorisnica (Словения)

Ранее сообщалось, что Унаи Мельгоса может уйти с поста сборной Украины U-21.