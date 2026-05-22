Сборная Украины U-21 сыграет два контрольных матча. Кто соперники?
Команда Унаи Мельгосы сыграет со сверстниками из Японии и США
В рамках подготовки к сентябрьским матчам отборочного турнира Евро-2027 (U-21) молодежная сборная Украины проведет два контрольных матча. Об этом пишет официальный сайт УАФ.
После окончания клубного сезона молодежная сборная Украины отправится на учебно-тренировочные сборы в Словению, где подопечные Унаи Мельгосы 5 июня сыграют против сверстников из США, а 8 июня проведут матч против сборной Японии U-21.
Расписание матчей «молодежки» на словенском сборе:
Украина U-21 – США U-21
05 июня 2026 года – 18:00
Стадион: Rogaska Slatina (Словения)
Япония U-21 – Украина U-21
08 июня 2026 года – 15:00
Стадион: Gorisnica (Словения)
Ранее сообщалось, что Унаи Мельгоса может уйти с поста сборной Украины U-21.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В этом же турнире может оказаться Динамо в случае неудачи в Лиге Европы
Роман вернётся в «Олимпиакос»