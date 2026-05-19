Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену

Испанский специалист Унаи Мельгоса покинет пост главного тренера юношеской сборной Украины U-21.

Как сообщает ТаТоТаке, руководство УАФ не планирует продолжать сотрудничество с наставником после завершения действующего контракта.

Ожидается, что новым главным тренером молодежной сборной станет бывший футболист «Динамо» Дмитрий Михайленко, который в настоящее время работает с юношеской сборных Украины.

Ранее известный украинский тренер Виталий Кварцяный прокомментировал работу своего коллеги Сергея Реброва, а также оценил перспективы наставника сборной Украины U-21 Унаи Мельгосы.

Мельгоса возглавляет сборную Украины с 2023 года и сменил на этом посту нынешнего тренера «Полесья» Руслана Ротаня.