ФОТО. Форвард Динамо растрогал фанатов обращением к жене

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко поделился трогательным постом после победы своей команды в Кубке Украины.

Футболист опубликовал совместное фото с супругой Дарьей и трофеем. Особое внимание привлекла подпись: «Бок о бок через каждую победу и каждую мечту».

В комментариях поклонники засыпали пару комплиментами. Среди реакций были: «За каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина», «Мой вечный номер один» и множество сердечек.

Публикация собрала более 3 тысяч лайков, а болельщики поздравили молодую семью не только с завоеванием Кубка Украины, но и с их красивой историей любви.