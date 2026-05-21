ФОТО. Златан Ибрагимович будет биться с Тайсоном Фьюри?
Златан анонсировал интересное событие в начале августа
Легендарный футболист Златан Ибрагимович сенсационно заявил, что этим летом может выйти на ринг против Тайсона Фьюри.
Фьюри рассматривает возможность провести еще один бой перед долгожданным поединком с Энтони Джошуа, который, по данным британских СМИ, может состояться уже в ноябре.
44-летний Ибрагимович опубликовал совместные фото с Фьюри и написал: «Срочная новость! Все решено. 1 августа. Дублин, Ирландия. @Tyson_Fury #makingboxinggreatagain».
Публикация быстро стала вирусной. Болельщики шутили: «Тайсон встретил бога бокса – Златана», «Златан уже знает результат» и «Полегче с ним, Златан».
Несмотря на завершение футбольной карьеры в 2023 году, швед хорошо знаком с единоборствами. Еще в 17 лет он получил черный пояс по тхэквондо, а свою знаменитую гибкость не раз демонстрировал на футбольном поле, забивая невероятные голы через себя.
