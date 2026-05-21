Луис Энрике назвал дату завершения тренерской карьеры

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике дал редкую возможность заглянуть в свое долгосрочное будущее, точно обозначив, когда он планирует завершить карьеру. Испанец, который в столице Франции завоевал множество трофеев, как ожидается, свяжет свое будущее с клубом, подписав новый крупный контракт.

Несмотря на успехи на самом высоком уровне европейского футбола, Энрике намекнул, что не намерен оставаться на тренерской скамье до глубокой старости. Бывший тренер «Барселоны» и сборной Испании, которому сейчас 56 лет, обозначил четкую дату окончания своей тренерской карьеры, сославшись на желание избежать роли «дедушки» на бровке поля.

«Я не хочу быть дедушкой, который тренирует. Я не хочу этого. Думаю, что после 60... На самом деле, я подшучиваю над своим братом Фелипе, говоря ему: «Мне придется уйти на пенсию раньше тебя». Он на год моложе меня, ему 55, и он уйдет на пенсию в 61... так что посчитайте сами», – сказал он газете La Nueva Espana.

Это означает, что его вероятный уход из футбола состоится в 2030 году, что совпадает с окончанием его предполагаемого нового контракта.