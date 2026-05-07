Луис Энрике объяснил, как ПСЖ второй раз подряд вышел в финал ЛЧ

Главный тренер парижского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал ничью с мюнхенской «Баварией» (1:1, 6:5 по сумме двух встреч) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов:

«Хорошие воспоминания. Нам удалось провести матч с высокой интенсивностью. Защита сыграла лучше, чем атака. Характер, который мы продемонстрировали в матче с такой командой, как «Бавария», — это очень позитивный момент. Мы очень рады, что вышли во второй финал Лиги чемпионов подряд.

Это был очень напряженный матч. Очень сложный. Они играют в футбол на самом высоком уровне. Обе команды похожи, мы любим прессинговать выше. Мы очень счастливы.

Через два дня я буду праздновать свой день рождения. Я очень счастлив. Мы вышли в следующую фазу турнира, в финал Лиги чемпионов. Мы хотим сделать нашим болельщикам такой подарок.

Я очень ценю Микелито Артету! Мы были одноклубниками в детстве, он проделал замечательную работу в «Арсенале». Это будет сложный, тяжелый матч, но мы верим в наш стиль игры. У нас был самый сложный жребий в групповом этапе, как всегда, и мы вышли в финал!»