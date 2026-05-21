Руни сделал выбор между Месси и Роналду: «Он, как Марадона»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, выигравший 16 титулов, Уэйн Руни сравнил Лионеля Месси с Криштиану Роналду.

«Игрок, который заставляет меня включать телевизор? Лионель Месси. Для меня Месси – как Диего Марадона, и он единственный игрок, которого я люблю. Я несколько раз играл против него, и для меня он лучший. Даже сейчас, когда он становится старше, он единственный, чья игра заставляет меня улыбаться», – сказал он.

На вопрос, лучше ли Месси, чем Криштиану Роналду, Руни ответил без колебаний: «По моему мнению, да. Месси и Криштиану – лучшие в этом поколении, но с точки зрения удовольствия от игры, мастерства и дриблинга, для меня Месси – лучший».

Руни и Месси встречались дважды – в финалах Лиги чемпионов 2009 и 2011 годов. Испанский клуб победил в этих матчах.