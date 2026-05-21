Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руни сделал выбор между Месси и Роналду: «Он, как Марадона»
Лига чемпионов
21 мая 2026, 23:00 |
568
0

Руни сделал выбор между Месси и Роналду: «Он, как Марадона»

Уэйн Руни сравнил двух великих футболистов

21 мая 2026, 23:00 |
568
0
Руни сделал выбор между Месси и Роналду: «Он, как Марадона»
The Sun. Уэйн Руни

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, выигравший 16 титулов, Уэйн Руни сравнил Лионеля Месси с Криштиану Роналду.

«Игрок, который заставляет меня включать телевизор? Лионель Месси. Для меня Месси – как Диего Марадона, и он единственный игрок, которого я люблю. Я несколько раз играл против него, и для меня он лучший. Даже сейчас, когда он становится старше, он единственный, чья игра заставляет меня улыбаться», – сказал он.

На вопрос, лучше ли Месси, чем Криштиану Роналду, Руни ответил без колебаний: «По моему мнению, да. Месси и Криштиану – лучшие в этом поколении, но с точки зрения удовольствия от игры, мастерства и дриблинга, для меня Месси – лучший».

Руни и Месси встречались дважды – в финалах Лиги чемпионов 2009 и 2011 годов. Испанский клуб победил в этих матчах.

По теме:
Барселона намерена выгодно купить капитана гранда АПЛ
Луис Энрике назвал дату завершения тренерской карьеры
Роналду впервые стал чемпионом! Аль-Наср разгромил Дамак с дублем Криштиану
Уэйн Руни Лионель Месси Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Барселона
Руслан Полищук Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Бокс | 21 мая 2026, 11:01 5
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена

Боксер заявил о намерении в четвертый раз стать абсолютным чемпионом мира

ФОТО. Украинская футбольная журналистка поразила своей красотой
Футбол | 21 мая 2026, 23:22 0
ФОТО. Украинская футбольная журналистка поразила своей красотой
ФОТО. Украинская футбольная журналистка поразила своей красотой

Юлия Палько счастлива во Франции

СУРКИС: «Мы – украинская команда и не будем создавать сборную Бразилии»
Футбол | 21.05.2026, 20:27
СУРКИС: «Мы – украинская команда и не будем создавать сборную Бразилии»
СУРКИС: «Мы – украинская команда и не будем создавать сборную Бразилии»
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Футбол | 21.05.2026, 09:51
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Футбол | 21.05.2026, 06:41
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
20.05.2026, 17:49 5
Баскетбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
21.05.2026, 07:27 8
Футбол
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
21.05.2026, 10:47 1
Другие виды
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
20.05.2026, 04:10 10
Футбол
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
21.05.2026, 08:44 11
Футбол
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
21.05.2026, 08:23 84
Футбол
Усик провел битву взглядов с Верховеном. Чем закончилось?
Усик провел битву взглядов с Верховеном. Чем закончилось?
19.05.2026, 20:24 2
Бокс
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
19.05.2026, 23:26 76
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем